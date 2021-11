Drei Menschen aus dem Saale-Holzland wegen Corona auf Intensivstationen

Eisenberg/Stadtroda. Inzidenzwert im Saale-Holzland steigt auf über 800. Testzentren öffnen für symptomfreie Personen.

Der Inzidenzwert im Saale-Holzland-Kreis steigt auf 821 – bei 73 neuen Fällen, die am Sonntag gemeldet wurden, sowie weiteren 150 am Samstag und 103 am Freitag.

Derzeit sind im Landkreis insgesamt 13 Schulen, fünf Kindertagesstätten sowie mehrere medizinische Einrichtungen und Pflegeheime mit positiven Fällen betroffen. Mit Stand Samstag wurden 46 der Infizierten stationär behandelt, davon drei auf Intensivstationen.

Der DRK-Kreisverband bietet ab Donnerstag, 25. November, immer donnerstags von 14 bis 17 Uhr Schnelltests im Gebäude hinter der Stadtbibliothek an.







In Stadtroda können sich zudem Bürger ab Mittwoch, 1. Dezember, immer mittwochs, 14 bis 17 Uhr, im Rotkreuz-Haus in Stadtroda (An der Roda 3) testen lassen. Sie müssen symptomfrei sind, es ist keine Firmentestung und Minderjährige dürfen nur mit Erziehungsberechtigtem bzw. einer Vollmacht getestet werden.

