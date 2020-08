In Jena gibt es derzeit zehn aktive Coronafälle. (Symbolbild)

Jena. In Jena wurden über das Wochenende drei neue Coronafälle gemeldet. Es handelt sich um Reiserückkehrer.

Drei neue Coronafälle in Jena

Bereits am Freitagabend wurden drei neue Corona-Fälle dem Fachdienst Gesundheit in Jena gemeldet. Die Ermittlungen zu den vielfältigen Kontaktpersonen zogen sich über das gesamte Wochenende hin, hieß es am Montag von der Stadt. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.