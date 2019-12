Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Drei sagten für Jena alles richtig voraus

Der Jenaer „Prophet des Jahres 2018“ heißt Wolfgang Köhler. Beim traditionellen Vorhersage-Spiel unserer Zeitung mit zehn am Anfang des Jahres gestellten Fragen zur Stadtentwicklung gehörte der 87-Jährige unter knapp 500 Einsendern zu den drei Lesern, die bei allen jeweiligen Ja- oder Nein-Antworten rundum richtig lagen. Bei weiteren zwölf Einsendungen registrierten wir jeweils nur einen Fehler.

Mit dem Blick des Bau-Ingenieurs und Radfahrers

Wolfgang Köhler ist gebürtiger Jenaer, also Jenenser, und hat bis zu seiner Pensionierung als Bau-Ingenieur gearbeitet. Und noch eines mag seinen offenkundig genauen Blick auf Stadtentwicklung erklären: Zum Hinweis der Redaktion auf seinen Siegerpreis – eine Ausfahrt mit einem Leih-Mazda in ein Steigenberger-Hotel an einem schönen Ort in Deutschland – merkte Wolfgang Köhler an, dass er nur selten Auto fahre. Dies aber weniger aus Altersgründen, sondern weil er viel mit dem Fahrrad unterwegs sei. Was ihm an jüngeren Veränderungen in der Stadt aufgefallen sei? Gestaunt habe er zum Beispiel, wie schnell das neue Geschäftshaus an der Kreuzung Steinweg/Eisenbahndamm hochgewachsen sei, sagte Wolfgang Köhler. Nein, da finde er nichts zu meckern. „Es ist doch gut, wenn was Neues entsteht.“

Den 2. Preis, einen Halbjahresgutschein für die Fitness-Oase POM-Gesundheitszentrum im „Empire Späth Building“ (B59) am Leutragraben, gewinnt Almut Jungstand aus Jena. Gewinnerin eines weiteren 2. Preises – zwei Karten der Wahl für die Kulturarena 2020 – ist Stephanie Netz aus Jena. Über den von der Philharmonie beigesteuerten 3. Preis in Form eines Zwei-Personen-Gutscheins zum Besuch zweier Philharmoniekonzerte darf sich Sigurt Horn aus Lobeda-Altstadt freuen. Und noch ein 3. Preis: ein 100-Euro-Gutschein der Jenaer Bädergesellschaft. – Dieser Gewinn geht an Helmut Degenhardt. Zweimal zwei Freikarten für einen Nachwächter-Rundgang hat Gästeführerin Uta Lörzer zur Verfügung gestellt. Diese beiden Preise haben wir Helga Hartung aus Golmsdorf und Tobias Franke aus Jena zugelost.

Der Rechtsweg ist bei unserem Spiel ausgeschlossen. Wir setzen uns wegen der Übergabe der Preise mit den Gewinnern demnächst in Verbindung.

Das muss doch jetzt mal! Aber denkste!

Besonders stach uns bei der Auswertung der Einsendungen ins Auge, dass viele Leser bei Dauerbrenner-Themen sich wohl sagten: Na, das muss jetzt doch mal was werden! Aber denkste! Der Investor zu dem für Hochhaus-Projekte freigegebenen Eichplatz-Areal steht Ende 2020 noch nicht fest (Frage 6). Wiederherstellung der Weihnachtsbeleuchtung an Fürstengraben-Bäumen – Fehlanzeige (Frage 7). Und eine Entscheidung über das viele Jahre diskutierte Wie der Radweg-Querung an der Westseite der Camsdorfer Brücke war in diesem Jahr auch noch nicht zu haben (Frage 8).