Drei Schuldirektoren, die seit 30 Jahren im Amt sind

„Nirgends kann man im Bildungswesen so viel gestalten und Freiräume dafür nutzen wie als Schulleiter.“ Das sagt Ralf Treptow, der vor 30 Jahren Schulleiter am Rosa-Luxemburg-Gymnasium in Berlin-Pankow wurde. Eine Schule mit 1200 Schülern. Carsten Müllers Carl-Zeiss-Gymnasium in Jena hingegen hat nur rund 500, ebenso wie das Marie-Curie-Gymnasium in Ludwigsfelde, das von Volker Freitag geleitet wird. Alle drei Schulleiter verbindet aber eines: Sie sind von 1990 bis heute im Amt. Grund genug für ein Treffen am Samstag in Jena.

Eigentlich sollte es ein Treffen der vier einzigen Chefs von Gymnasien in ganz Deutschland werden, die ihre Schulen schon über 30 Jahre ununterbrochen führen. Doch der Vierte im Bunde, Peter Stock vom Felix-Mendelssohn-Bartholdy-Gymnasium Berlin, war erkrankt und konnte nicht kommen. Zustande gebracht hatte das Treffen Carsten Müller, der recherchierte, ob es anderen auch so ergangen ist wie ihm, der am 1. Juli 1990 das Carl-Zeiss-Gymnasium übernommen hatte (wir berichteten am Samstag).

Auch Ralf Treptow kam zum Schulleiterposten auf für die Nachwendezeit typisch unkonventionellem Weg. Am Abend hatte ihn der Bezirksschulrat ins Rathaus zitiert und gefragt, ob er die Schule übernehmen wolle. Bis zum anderen Morgen sollte er sich entschieden haben. „Ehrlich gesagt, hatte ich Bedenken. Ich hatte nämlich die Schule vorher noch nie betreten. Und mein Vater sagte mir immer: In diese rote Schule gehst du nicht!“ Doch Treptow entschied sich für die Schule und würde das heute wieder tun, wie er versichert.

Da ist er sich übrigens einig mit den anderen beiden Kollegen. Der Ludwigsfelder Direktor gesteht allerdings, dass er heute vielleicht doch ein wenig mehr Angst haben würde als damals. Da sei er gerade mal 27 Jahre jung gewesen und wollte so vieles verändern.

Einziger Wermutstropfen für die Schulleiter: Es ist heute zu viel Bürokratie im Spiel. Ansonsten mache die Arbeit so viel Spaß wie vor 30 Jahren.