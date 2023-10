Landespopkantor Christian König (vorn) mit einem Projektchor in St. Albanus Großrudestedt.

Drei Tage Gospelworkshop in Kahla

Kahla. Landeskantor Christian König leitet Projektchor. Auch wer noch keine Erfahrung mit dem Singen hat, ist in Kahla willkommen.

Vom 10. bis 12. November gibt es in Kahla im Gemeindehaus wieder einen Gospelworkshop mit Landeskantor Christian König, zu dem Kantorin Ina Köllner einlädt. Auch wer noch keine Erfahrung mit dem Singen hat, ist willkommen. Der Workshop garantiert Spaß und schöne Erfahrungen und ermöglicht schnelle Erfolge. Einfache Melodien fügen sich zu einem tollen Chorklang. Notenkenntnisse sind nicht erforderlich. Texte und Noten werden gestellt, außerdem ist für Getränke und Kuchen gesorgt. Höhepunkt ist das große Abschlusskonzert in der Stadtkirche Kahla am Sonntag, 12. November, 17 Uhr.

10. bis 12. November, Rudolf-Breitscheid-Str. 1, Kahla; Anmeldung bitte über: ina.koellner@ekmd.de Der Unkostenbeitrag beträgt 45 €.