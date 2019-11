Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Drei Unbekannte greifen Mann an - Feuerwehreinsatz - Stark betrunkene Radfahrer

Drei Unbekannte greifen Mann an

Am Samstagmorgen um 1.40 Uhr kam es auf dem Eichplatz in Jena zu einem Übergriff auf einen Mann durch drei unbekannte Männer. Bei der Auseinandersetzung sollen Flaschen zerschlagen worden sein. Der Hintergrund der Auseinandersetzung ist derzeit unbekannt. Nach dem Übergriff sind die drei Tatverdächtigen in unbekannte Richtung geflüchtet. Wenig später verließ auch der Geschädigte den Ort. Inwieweit jemand bei der Auseinandersetzung verletzt wurde, ist der Polizei nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei Jena unter der Telefonnummer 03641-810 entgegen.

Feuerwehreinsatz in der Seidelstraße

Am frühen Sonntagmorgen gegen 0.22 Uhr setzten Unbekannte mehrere Mülltonnen in der Seidelstraße in Jena in Brand. Diese Mülltonnen standen direkt an der Hauswand eines Wohnhauses. Ein Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus konnte die Jenaer Feuerwehr verhindern. Durch den Brand entstand ein geschätzter Schaden von 1000 Euro.

Die Polizei Jena sucht Zeugen für die Brandstiftung. Hinweise nimmt die Polizei Jena ebenfalls unter der Telefonnummer 03641-810 entgegen.

Stark betrunkene Radfahrer

Am Freitagabend um 23.43 Uhr wurde ein Fahrradfahrer in der Knebelstraße in Jena kontrolliert. Der Atemalkoholtest ergab 2,05 Promille. Es wurde bei dem Mann eine Blutentnahme durchgeführt. Das Gericht muss nun über die Strafe entscheiden.

Am Samstag um 1.29 Uhr wurde ein Fahrradfahrer in der Otto-Schott-Straße in Jena Schlangenlinien fahrend festgestellt und kontrolliert. Der Atemalkoholtest bei dem Mann ergab 2,38 Promille. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Das Gericht muss nun über die Strafe entscheiden