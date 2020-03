Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Drei Verletzte bei Unfällen - Serie von Einbrüchen - vier Autos zerkratzt

Unfall mit zwei Verletzten

Zu einem Unfall zwischen einem Pkw und einem Lkw kam es am Freitag gegen 10 Uhr zwischen Lützeroda und Closewitz. Ein Benz-Fahrer, der aus Richtung Krippendorf kam, wollte nach links auf die Straße zwischen Lützeroda und Closewitz abbiegen. Dabei übersah er einen von rechts kommenden Lkw.

Bei der Kollision beider Fahrzeuge wurden die beiden Insassen in dem Pkw leicht verletzt. Der Lkw-Fahrer blieb unbeschadet. Beide Fahrzeuge waren aufgrund des Zusammenstoßes nicht mehr fahrbereit und mussten durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Für die Zeit der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen musste die Fahrbahn voll gesperrt werden.

Füße von Imbisswagen abmontiert

In der Nacht auf Donnerstag haben unbekannte Täter die Standfüße von einem Imbisswagen in Jena abmontiert. Durch das Unterlegen von Holzkeilen gelang es den Dieben an die begehrte Beute zu kommen. Aktuell steht der Imbisswagen noch provisorisch auf den hinterlassenen Holzkeilen.

17-Jähriger angefahren und am Kopf verletzt

Ein 17-jähriger Junge wurde am Donnerstag beim Überqueren der Straße von einem Fahrzeug erfasst und dabei leicht verletzt. Eine Chevrolet-Fahrerin fuhr in der Knebelstraße in Jena und wollte nach rechts abbiegen. Dabei übersah sie den jungen Mann und es kam zum Zusammenstoß, bei dem dieser stürzte und sich leichte Kopfverletzungen zuzog.

Mehrere Pkw’s in Kahla beschädigt

Am Mittwoch in der Zeit von 7.45 Uhr bis 14.45 Uhr wurden in Kahla, in der Straße Am Kreuz, vier Fahrzeuge durch eine bislang unbekannte Person beschädigt. Die Pkw’s wurden an der zum Gehweg zugewandten Seite mit einem spitzen Gegenstandes zerkratzt. Hinweise zum Tatgeschehen erbittet die Polizei Saale-Holzland unter der Nummer Tel. 036428-640 oder an jede andere Polizeidienststelle.

Serie von Einbrüchen im Saale-Holzland-Kreis

In der Nacht auf Donnerstag kam es im Saale-Holzland zu mehreren Einbrüchen, die laut Polizei vermutlich im Zusammenhang mit dem Einbruch in das Geschäftshaus City-Point in Hermsdorf stehen. I

n Bad Klosterlausnitz sind Unbekannte in eine Gaststätte eingebrochen und erbeuteten einen Akkuschrauber und ein Geldbörse samt Inhalt. Der oder die Täter drangen in das Objekt ein, von wo aus sie gewaltsam in das Büro gelangten. Die Höhe des Beutegutes beträgt circa 950 Euro.

Ebenfalls in eine Gaststätte drangen Unbekannte in Hermsdorf ein. Hier wurde ein Kellerfenster aufgehebelt und somit der Zugang zum Objekt ermöglicht. Über den Keller gelangten der oder die Täter in die Küchenräume und von da aus in den Gast- und Kassenbereich. Hier wurden neben den Tageseinnahmen in Höhe von 1200 Euro, auch Rotweinflaschen im Wert von 250 Euro entwendet.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft einen möglichen Zusammenhang dieser Fälle.