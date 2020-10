Drei weitere Jenaer mit Corona infiziert

Jena. Am Donnerstag haben sich drei Kontaktpersonen bei bereits bekannten Covid-19-Fällen angesteckt.

Drei Neuinfektionen mit Sars-CoV-2 wurden am Donnerstag dem Fachdienst Gesundheit in Jena gemeldet. Alle Personen seien mittleren Alters und Kontaktpersonen zu bereits gemeldeten Coronafällen. Da vier Personen als genesen eingestuft wurden, gelten nun 23 Fälle als aktiv. Eine Person wird derzeit stationär behandelt. Alle aktuellen Corona-Entwicklungen für Thüringen in unserem Blog.