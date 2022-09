Dreister Ladendieb hört einfach nicht auf

Ein Ladendieb ließ sich in Jena auch von der Polizei nicht aufhalten. (Symbolbild)

Ein unbelehrbarer Ladendieb hielt die Polizei in Jena auf Trab.

Am Freitagmittag (09.09.2022) meldete ein Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes einer Einkaufspassage im Stadtzentrum von Jena, dass er einen Täter wiedererkannt hat, der vor zwei Wochen in einem Juweliergeschäft mehrere Ketten entwendet habe.

Polizeikräfte konnten den 43-jährigen Mann auffinden und als Täter identifizieren. Nur knapp zwei Stunden später fiel der Mann erneut bei einem Ladendiebstahl in einem Drogeriegeschäft Unterm Markt in Jena auf. Auch in diesem Fall konnten die Beamten der Polizei Jena den Täter stellen.

Bei der Durchsuchung seiner Sachen kamen mehrere Flaschen Parfüm im Gesamtwert von knapp 500 Euro zum Vorschein, die er sich eingesteckt hatte ohne zu bezahlen. Darüber hinaus hatte er laut Polizei weitere hochpreisige Getränke bei sich, für die er keinen Kassenzettel vorweisen konnte. Die Ermittlungen ergaben, dass er diese in einem nahegelegenen Verbrauchermarkt kurz zuvor entwendet hatte.

Ladendieb wird direkt nach Entlassung rückfällig

Außerdem konnte bei ihm eine Sonnenbrille im Wert von 155 Euro aufgefunden werden, die ebenfalls aus einem umliegenden Geschäft entwendet wurde.

Nur wenige Minuten nach der Entlassung, ertappten Polizeibeamte den Mann auf frischer Tag in dem Verbrauchermarkt. Die Staatsanwaltschaft wurde nun informiert.

Gegen den Mann wurden mehrere Strafanzeigen aufgenommen. Zudem wurde er bis zum Ladenschluss in Polizeigewahrsam genommen, um weitere Diebstähle zu verhindern.

