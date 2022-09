DRK Saale-Holzland sammelt Spenden für ein Quad

Eisenberg. DRK im Saale-Holzland würde mit den Fahrzeugen im Notfall in unwegsames Gelände vorrücken können. Prämien als Dankeschön angekündigt

Sei es der Autounfall auf der Autobahn, eine Havarie, die Stadtteile plötzlich handlungsunfähig macht, ein Großbrand in einem Familienhaus oder eine verunglückte Person im Wald – all das sind Szenarien, die die ehrenamtlichen Kameradinnen und Kameraden des Bereitschaftsdienstes des Deutschen Roten Kreuzes (DRK), auch bekannt als Katastrophenschutz, sofort anrücken lassen. Die Katastrophenschutzwagen seien mit neuester Technik ausgestattet, um im Ernstfall immer mit anderen Bereitschaften vernetzt zu bleiben, um alles und alle koordinieren und dokumentieren zu können. Was aber noch fehle, um auch in entlegensten und unwegsamsten Gegenden zu einer verunfallten Person zu gelangen, ist ein ATV (All Terrain Vehicle) oder auch Quad.

Einzigartig im Landkreis

Im Saale-Holzland-Kreis, wo viele Wälder und Täler die Landschaft prägen, sei ein ATV genau richtig, um den Bereitschaftsdienst mit Sitz in Eisenberg noch mobiler in Katastrophenfällen aufzustellen, heißt es weiter vom DRK.

In einem Umkreis von 100 Kilometern rund um das Einsatzgebiet Eisenberg sei bisher noch kein ATV im Einsatz, er wäre hier also einzigartig und dringend notwendig. Die Qualität der Einsätze würde sich damit maximal verbessern und somit auch die Versorgung der Menschen. Der Sicherstellungsauftrag im Landkreis würde damit gestärkter sein und natürlich wäre der ATV auch bereitschaftsübergreifend einsetzbar, teilt das Deutsche Rote Kreuz mit.

Finanziert werden soll die Anschaffung eines Quads zum Teil durch die Bereitschaft selbst sowie durch den Arbeitskreis Ehrenamt des DRK Jena-Eisenberg-Stadtroda. Außerdem ruft der Kreisverband zu einer Spendenaktion auf.

Mit der Unterstützung durch Spenden könne es der DRK-Bereitschaftsdienst schaffen, die nötige Summe von 5500 Euro zu erreichen. Wer spendet, könne sich dafür eine Prämie aussuchen, kündigt das DRK an.