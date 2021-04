DRK verteilt 40.000 Tests an Kitas in Jena und im Kreis

Jena. In neuem „Mini-PCR-Labor“ in Jena können Schnelltests innerhalb von 13 Minuten überprüft werden.

Weitere 40.000 Antigen-Schnelltests hat der DRK-Kreisverband Jena-Eisenberg-Stadtroda an Kindergärten in Jena und im Saale-Holzland-Kreis geliefert. Die Nachfrage nach sogenannten Lolli-Tests ist hoch, da Kita-Träger zweimal wöchentlich Tests für über Dreijährige anbieten müssen. Nach Angaben des DRK hatten einige Kitas aus Jena, dem südlichen Saaletal, Eisenberg, der Gemeinde Bad Klosterlausnitz und Kindertageseinrichtungen der Awo um die Schnelltests gebeten.

Seit dem 20. April verfügt der Kreisverband im DRK-Coronatestzentrum in der Schulstraße 11 in Jena-Ost über ein „Mini-PCR-Labor“. Dort können positive Antigen-Schnelltests innerhalb von 13 Minuten mittels des sensibleren PCR-Tests überprüft werden. Das schnelle molekulardiagnostische Testsystem soll vor allem Eltern von Schul- und Kindergartenkindern zur Verfügung stehen, das Angebot ist kostenlos. Das Schnelltestzentrum in der Schulstraße 11 ist montags bis samstags von 10 bis 16 Uhr geöffnet. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.