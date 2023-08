Drogen im Rucksack und ein verletzter Radfahrer: Die Polizeimeldungen aus Jena

Am Samstag verletzte sich ein Radfahrer in Jena nach einem Unfall. (Symbolbild)

Jena. Ein junger Mann hat am frühen Samstagmorgen versucht, sich nicht mit Betäubungsmitteln in seinem Rucksack erwischen zu lassen. Einer anderen Frau wurden unterdessen Schmuckstücke aus einem Rucksack entwendet.

In den frühen Samstagmorgenstunden sollte ein 19-jähriger Radfahrer im Bereich des Philosophenweges kontrolliert werden. Laut Polizeimeldung missfiel dem Mann das jedoch, so dass er zunächst flüchtete.

Die Beamten konnten den jungen Mann kurze Zeit später stellen und kontrollieren. Dabei sei ihnen aufgefallen, dass er plötzlich keinen Rucksack mehr hatte. Nachdem der junge Mann entlassen wurde, fanden die Beamten den Rucksack in einem Gebüsch. Dort drin seien dann neben dem Ausweis des 19-Jährigen auch diverse Betäubungsmittel gefunden worden. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Unfall zwischen Radfahrer und Auto

Bei einem Unfall in der August-Bebel-Straße hat sich ein 68-Jähriger Verletzungen im Gesicht und an der Hand zugezogen. Wie die Polizei schreibt, wollte ein 48-jähriger Autofahrer nach rechts in die Katharinenstraße einbiegen. Dabei übersah er den von hinten anfahrenden, auf dem Fahrradweg befindlichen, Radfahrer.

Der Radfahrer stürzte und verletzte sich. Am Auto entstand Sachschaden. Der 68-Jährige musste zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Den Autofahrer erwartet jetzt ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung.

Schmuck aus Rucksack entwendet

Bereits am Freitag meldete sich eine 69-Jährige bei der Polizei, der offenbar Schmuck aus ihrem Rucksack gestohlen wurde. Wie die Beamten in einer Meldung schreiben, hatte die Frau gegen 18.20 Uhr in der Kastanienstraße ihr Auto ausgeladen. Dabei habe sie auch ihren Rucksack neben das Auto gestellt.

Plötzlich sei der Rucksack jedoch weg gewesen. Eine Zeugin stellte kurze Zeit später eine unbekannte weibliche Person in der Kastanienstraße fest, die angesprochen auf den Rucksack Richtung Erlanger Allee flüchtete. Die Zeugin brachte der Geschädigten den Rucksack zurück.

Doch die Freude der 69-Jährigen währte nur kurz. Denn aus dem Rucksack wurde ihr Schmuck im Wert eines höheren, vierstelligen Betrages gestohlen. Die Suche nach der mutmaßlichen Diebin verlief zunächst erfolglos. Daher werden Zeugen gesucht, welche Angaben zum Sachverhalt machen können. Hinweise nimmt die Polizei in Jena unter der öffentlichen Einwahl 03641-810 oder per E-Mail an id.lpi.jena@polizei.thueringen.de, unter Angabe des Aktenzeichens 0202678/2023 entgegen.

