Dualingo-Kinder aus Jena laufen bis nach Schweden für den guten Zweck

Die Kinder der DRK-Dualingo-Einrichtungen übergaben am Freitagmorgen einen Spendenscheck über mehr als 10.000 Euro an das Kinderpalliativteam des Jenaer Universitätsklinikums.

Jena. Beim 14. Benefizlauf der DRK-Kita und -Grundschule erkämpften die Kinder 10.000 Euro für das Kinderpalliativteam der Uniklinik Jena.

Die Kinder der Integrative DRK-Kneipp-Kita sowie der DRK Bilingualen Ganztagsgrundschule „Dualingo“ dürfen stolz auf sich und ihre Familien sein. Sie konnten gestern einen Spendenscheck an das Kinderpalliativteam der Jenaer Universitätsklinik überreichen, dessen Höhe der Oberärztin Andrea Dieckmann und der Sozialarbeiterin Julia Vogel nahezu die Sprache verschlug. „Mit so einer Summe hatten wir nicht ansatzweise gerechnet“, sagt Andrea Dieckmann.

Beim nunmehr 14. Benefizlauf von Kita und Schule am 2. Juni war die bislang höchste Summe in der Geschichte der Spendenaktion zusammengekommen: mehr als 10.000 Euro haben die Kinder erlaufen. Schulleiter Maik Eckelmann freute sich, dass sich die Schüler in diesem Jahr dazu entschieden hatten, zugunsten des Kinderpalliativteams zu laufen. Eine Runde war einen Kilometer lang. Die 160 Schüler und einige der rund 90 Kindergartenkinder hatten eine Stunde Zeit, um möglichst viele Runden zu drehen. Mit den Eltern und anderen Familienmitgliedern hatten sie individuell einen Betrag vereinbart, den sie pro Runde erhielten.

Der sechsjährige Charly schaffte beispielsweise satte elf Runden. „Mir tun die Kinder, die so schwer krank sind sehr leid und wir wollten, dass das Palliativteam den Kindern und ihren Familien helfen kann“, sagt Hannah. Deshalb hat sie sich gemeinsam mit allen anderen ordentlich ins Zeug gelegt. Insgesamt waren die Kinder 1300 Kilometer gelaufen – locker einmal bis nach Schweden.

Das Kinderpalliativteam hat einen langgehegten Wunsch: ein Kinderpalliativzimmer, in dem sich die schwer kranken Kinder wohl fühlen können, wenn sie doch zeitweise in die Klinik müssen. „Eigentlich ist es ja das Ziel, dass die Kinder bei ihren Familien zuhause bleiben können“, so Dieckmann. Mit der hohen Spendensumme wäre solch ein Zimmer ein ganzes Stück greifbarer geworden.