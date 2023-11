Durch Transparenz Unruhe in Jena ausgelöst

Jena. In Lobeda entsteht ein Forschungszentrum für den Kampf gegen Infektionskrankheiten. Mitteilung der Stadt klingt nur nach Ärger.

Bürger und Verwaltung sprechen oft verschiedene Sprachen. Beispiel dafür ist die öffentliche Bekanntmachung zum Neubau eines Forschungsgebäudes für das Leibniz-Zentrum für Photonik in der Infektionsforschung (LPI) am Lobedaer Universitätsklinikum.

Das Rathaus hatte eine Information im Netz veröffentlicht, aus der Bürger herauslasen, dass es Proteste gegen das Bauvorhaben an der Drackendorfer Straße gibt. Überdies scheint die Zahl der Eigentümer-Nachbarn so groß zu sein, dass die Verwaltung die Zustellung nicht durch Brief, sondern durch eine öffentliche Bekanntmachung erledigen musste. So etwas hat es lange nicht gegeben.

„Den Nachbarn, die dem Vorhaben nicht zugestimmt haben, ist gemäß Thüringer Bauordnung die Baugenehmigung zuzustellen“, hieß es. „Nachdem sich die Nachbargrundstücke im Eigentum von mehr als 20 Eigentümern befinden, wird die Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt.“

Es werden mehrer Paragrafen zitiert, so dass tatsächlich Leser besorgt bei der Zeitung nachfragten: Was ist da los in Lobeda-Ost? Denn das wiederum steht so konkret nicht in der Ankündigung.

Verwaltung sind keine Widersprüche bekannt

Rathaussprecherin Stefanie Braune teilte auf Nachfrage mit: „Der Verwaltung sind keine Widersprüche durch Nachbarn bekannt. Die relevanten unmittelbaren Nachbarn wurden frühzeitig informiert und haben dem Vorhaben zugestimmt.“ Und warum dann die Veröffentlichung, wenn es gar kein Problem gibt? Dazu die Rathaussprecherin: Die Veröffentlichung des Vorbescheids war ein Wunsch der Universität, um hundertprozentige Transparenz und Rechtssicherheit zu erlangen.

Das Baugrundstück befindet sich auf dem Klinikumsgelände an der Drackendorfer Straße (gegenüber dem Wohngebäude mit den Hausnummern 2-12). Der Spatenstich soll 2024 erfolgen – die Fertigstellung ist für 2027 geplant. Das Haus wird auch mit S2-/S3-Sicherheitslaboren für Arbeiten mit geringem bis mäßigem Risiko für den Menschen ausgestattet sein.

Wissenschaftler wollen in dem Haus mit Hilfe optischer Verfahren neue Lösungen für Diagnostik, Monitoring und experimentelle Therapie von Infektionserkrankungen erforschen. „Daher soll auf dem Campus Lobeda des Jenaer Universitätsklinikums ein Gebäude mit Labor- und Messarbeitsräumen, Büros sowie Konferenz- und Besprechungsräumen realisiert werden“, heißt es von den Architekten des Vorhabens: Der international tätige Architektur- und Ingenieur-Dienstleister Sweco übernimmt die Objektplanung.

Zu den Referenzen von Sweco gehören durchaus knifflige Vorhaben: Zum Beispiel Tunnel beim Mega-Bahnprojekt „Stuttgart 21“, wozu es wirklich den ein oder anderen Widerspruch gegeben haben soll.