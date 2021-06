Durchblick geht auf den Zeiger

Nach diesem großartigen physikalischen Erfolg Jenas kommt natürlich sofort wieder ein aufmerksamer Bürger um die Ecke, der Wasser in den Wein der Auszeichnungsveranstaltung gießt. Ja, sagt er, um so schnöde physikalische Einheiten wie die „Zeit“ ist es in Jena gar nicht gut bestellt! Der Leser spricht von der großen Uhr am ehemaligen Hauptpostgebäude, deren Glasscheiben so verdreckt seien, dass Vorbeilaufende die Zeiger nicht mehr erkennen. Das sei schlimmer als in grauer Vorzeit, als noch Ikarusbusse vorbeidieselten mit einem blauschwarzen Band hinterher.

Die Redaktion nahm sich sofort des Zeitmessers an. Am Postgebäude scheint aber weniger der Dreck das Problem zu sein, sondern die Gesetze der Optik sind es. Der Uhr fehlt hinter den Zeigern ein reflektierendes Ziffernblatt, so dass der Betrachter in den dunklen Uhrenkasten schaut, vor dem sich die schwarzen Zeiger kaum abheben. Physiker würden vermutlich zu einer Polarisationsbrille raten, um kontrastreicher zu sehen. Immerhin ist die nächstgelegene Uhr vor der Zeiss-Apotheke gut lesbar und zeigt stabil die Zeit an. Das ist wahrlich keine Selbstverständlichkeit, wie das Uhrensterben bei öffentlichen Standuhren zuletzt in Lobeda-West zeigte. Das Zeiteisen von heute heißen Handy und Internet.