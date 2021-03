Diebe mit scheinbar großem Durst haben in der Max-Steenbeck-Straße in Jena zugeschlagen. Am Mittwochmorgen teilte ein 72-Jähriger mit, dass Unbekannte in das Mehrfamilienhaus eingedrungen seien und eine Kellerbox aufgebrochen haben.

Der oder die Täter verbogen laut Polizei den Überwurfbügel und lösten die Schrauben, um in das Abteil zu gelangen. Aus diesem entwendeten sie zwei Kästen Bier, bevor sie inclusive ihrer Beute unerkannt entkommen konnten.