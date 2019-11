E-Auto-Flotte in Jena wächst langsam, aber sie wächst

Der Produktionsstart für den neuen Elektro-Golf in Zwickau ist ein gewaltiges Zukunftssignal. Freilich, die Straßen der Gegenwart sind auch in Jena noch nicht sonderlich „elektrifiziert“. Und die Zahl der in unserer Stadt zugelassenen Hybrid-Fahrzeuge hat sich innerhalb des vergangenen Jahres lediglich von 361 (darunter 57 reine E-Autos) auf 463 (80 reine E-Autos) erhöht. In diesem Jahr stieg die Zahl bislang von 503 (90) auf 604 (101). Insgesamt sind aktuell 44.583 Pkw in Jena zugelassen, war von Rathaussprecher Kristian Philler zu hören.

Beim Gewerbe gut angelaufen Gleichwohl betrachtet es Stadtwerke-Geschäftsführer Thomas Zaremba als „realistisch“, auf einen Anteil von 10.000 Jenaer Elektro-Autos im Jahre 2030 hinzuarbeiten. Dieses Ziel ist im städtischen Elektromobilitätskonzept verankert, mit dessen Erarbeitung die Stadtwerke beauftragt worden waren. Die Elektro-Mobilität habe mittlerweile eine „viel größere Dynamik“ entwickelt, sagte Zaremba. Dabei gelte es, etwa auf die E-Ladeanschlüsse in Wohnanlagen zu schauen wie auf den Ausbau der öffentlichen Ladesäulen – der „Lade-Infrastruktur“. Und: „Sehr, sehr gut angelaufen“ sei der gewerbliche Umstieg auf die E-Mobilität, erläuterte Thomas Zaremba. „Klar, die Arbeitgeber fragen sich: Wie kommen die Mitarbeiter zu mir?“ Und so seien Planungen vonnöten zu Lade-Strukturen beim Mitarbeiter daheim wie auch am Arbeitsort oder an Punkten, wo sich Mitarbeiter lange aufhalten. Wiederum haben die Stadtwerke ein Pilotprojekt mit der Jenawohnen GmbH und der WG Zeiss angestoßen. Hier stehen für drei Mietparteien die „Lademöglichkeiten zu Hause“ im Mittelpunkt. Davon unabhängig fördern die Stadtwerke schon jetzt jeden heimischen Anschluss mit 300 Euro. „Recht und lieb“ wäre es Thomas Zaremba aber, flössen denn von Bund und Land auch Fördermittel für die „Lademöglichkeiten zu Hause“. Bisher gibt es Zuschüsse nur für den Ausbau der Lade-Infrastruktur. In diesem Segment laufe eine mittlerweile dritte Förder-Phase an, an der sich die Stadtwerke wieder beteiligen, berichtete Thomas Zaremba. 2019 noch weitere fünf E-Autos für die Stadt In Jena und Saale-Holzland-Kreis zusammen betrachtet, stehen derzeit 25 Ladesäulen mit jeweils zwei Ladepunkten, das Gros davon freilich in Jena, derweil Camburg, Bürgel, Hermsdorf und Pößneck (Saale-Orla-Kreis) über je eine Säule verfügen. Matthias Stüwe, Berater für Elektromobilität bei den Stadtwerken, schätzte ein, dass 10 bis maximal 20 Prozent der Lade-Kapazität in Zukunft öffentlich nutzbar sein werden. „Der Rest bei den Arbeitgebern und zu Hause. Alle Untersuchungen deuten darauf hin“, sagte Stüwe. Die Nachfrage zur Unterstützung bei „persönlichen Ladepunkten“ nehme indessen zu. „Seit ein, zwei Jahren merken wir das. Das sind Anfragen, die im Ein-, Zwei-Wochen-Rhythmus reinpurzeln.“ Für den städtischen Fuhrpark ist der Kommunalservice KSJ zuständig. Auch hier gibt es Bewegung, wie Abteilungsleiter Christopher Helbig sagt: Neun Elektro-Autos sind bereits angeschafft; fünf weitere seien für Ende 2019 geplant. Und nicht zu vergessen: Sechs Pedelecs werden vorgehalten. Geplant ist nach Helbigs Darstellung folgerichtig eine Erweiterung der Lade-Infrastruktur. Derzeit besteht sie aus vier Ladepunkten mit je 22 KW samt Steuerung und integriertem Lastmanagement. Wohnnahe Ladesäulen noch ungenutzt Beim größten Jenaer Vermieter, der Stadtwerke-Tochter Jenawohnen, ist es für Neubauprojekte das A und O, Leerrohre einzulassen wegen künftiger Lade-Kapazitäten, berichtete Sprecher Gunnar Poschmann. Aber es braucht alles seine Zeit: Bei der preisgekrönten Wohnanlage Friedensberg-Terrassen sind vier Ladesäulen integriert worden. Bisher ungenutzt. Oder das Beispiel der neuen Wohnanlage Immergrün in Jena Nord: Dort hatte Jenawohnen nach Poschmanns Beschreibung über den Car-Sharing-Partner Teil-Auto einen Elektro-BMW i3 zum Mieten angeboten. Nachfrage: sehr dünn. Der Elektro-Bayer rollt jetzt mit anderen Aufgaben für den Stadtwerke-Konzern.