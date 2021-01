Aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses in Jena wurde ein E-Bike samt Schloss gestohlen (Symbolbild).

Jena In der Nacht von Montag auf Dienstag wurde aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses in Jena ein E-Bike samt Schloss gestohlen.

Aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses in der Westbahnhofstraße in Jena haben Unbekannte in der Nacht von Montag auf Dienstag ein E-Bike gestohlen. Der oder die Täter verschafften sich Zutritt zum Keller und brachen das Vorhängeschloss auf. Anschließend nahmen sie das Fahrrad der Marke Specialized im Wert von 2200 Euro samt Schloss mit.