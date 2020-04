E-Bikes aus Fahrradladen in Hermsdorf gestohlen - Belohnung ausgesetzt

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch stiegen Unbekannte in das Fahrradgeschäft in Hermsdorfs Eisenberger Straße ein. Sie nahmen dort mehrere neue E-Bikes mit. Deren Gesamtwert liegt nach Schätzungen der Polizei im mittleren fünfstelligen Bereichen.

2500 Euro lobt der Ladeninhaber für Hinweise aus, die der Ergreifung der Täter dienen. Hinweise nimmt die Polizei Saale-Holzland unter der Telefonnummer: 036428/640 oder in jeder Polizeidienststelle entgegen.

