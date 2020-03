Ehepaar Etzrodt in Rothenstein: Als am Bootssteg die Liebe reifte

Hätte Waltraut Arlt 1951 ein paar Mark mehr in der Tasche gehabt, sie wäre mit Schläger und Bällen auf den Tennisplatz gezogen, hätte ihre schlagkräftige Vorhand trainiert und wäre wohl nie ihrem Klaus begegnet, mit dem sie jetzt 60 Jahre verheiratet ist. Doch die Mitgliedschaft beim Tennis war zu teuer, und Waltraut, die zu Kriegsende mit ihrer Familie aus dem Sudetenland nach Rothenstein übergesiedelt war, suchte sich einen anderen Sport. So lief sie zum Bootshaus des VEB Carl Zeiss Jena, nahm statt Tennisschläger ein Paddel in die Hand und traf auf Klaus.

Weil Waltraut damals als Lehrling in der Ernst-Abbe-Bücherei arbeitete, besorgte sie dem Oberschüler Klaus immer wieder Bücher für den Deutschunterricht. Aus anfänglicher Freundschaft entwickelte sich mehr, berichten Waltraut, heute 86 Jahre alt, und Klaus (85). Ihre Liebe überstand auch die Zeit, in der sie durch Studium und Arbeit getrennt waren. Waltraut studierte in Leipzig an der Fachschule für Bibliothekare, Klaus absolvierte nach seiner Lehre bei VEB Carl Zeiss Jena ein Ingenieurstudium in Dresden.

Das Andenken an Maler Gerhard Arlt bewahrt

Am 12. März 1960 heirateten sie und zogen nach Premnitz in Brandenburg, um beim Chemiefaserwerk anzuheuern, Waltraut als Leiterin der Gewerkschaftsbibliothek und Klaus als Diplom-Ingenieur. Die Bibliothekarin erlangte nach einem Fernstudium in Berlin noch ihren Doktortitel und wurde 1990 als Oberbibliotheksrätin ausgezeichnet.

Nach der Wende aber zog es sie wieder zurück in die Heimat an der Saale. Waltrauts Vater, der bekannte Heimatmaler Gerhard Arlt, starb 1992. Er lebte bis zuletzt im einstigen Behelfsheim in Rothenstein, das für die Aussiedler nach dem Krieg zum Zuhause wurde.

Auch wenn Waltraut der Abschied anfangs schwerer fiel wegen „der schönen Bibliothek in Premnitz und der Freunde“, bauten sie das elterliche Haus aus und lebten sich schnell in der Gemeinde ein. Bis heute sind sie im Geschichts- und Heimatverein Rothenstein engagiert. Waltraut hält das Andenken an ihren Vater aufrecht, schrieb ein Buch und stellt jedes Jahr einen Kalender mit seinen Zeichnungen zusammen.

Täglich Brücken bauen für eine gute Ehe

Was bei dem umtriebigen Paar nicht vergessen werden sollte: Sie haben auch zwei Kinder großgezogen – Doris und Peter – und erfreuen sich heute an sechs Enkeln und zwei Urenkeln.

Und das Geheimnis aus 60 Jahren Verbundenheit? „Ich sage immer: Die Ehe ist eine Brücke, die man täglich neu bauen muss, am besten von beiden Seiten“, sagt Klaus Etzrodt. Gestritten hätten sie nie, fügt Waltraut lächelnd hinzu, „wenn, dann waren wir unterschiedlicher Meinung“.