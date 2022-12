Ehrenamtliche in Jena ganz von der Rolle und vom Pinsel

Jena. Im Kinderheim am Friedensberg haben zwei Flure frische Farbe bekommen. Das ist das Besondere daran.

Im Kinderheim am Jenaer Friedensberg haben zwei lange Flure frische Farbe bekommen. Das Besondere daran: Mitarbeiter der Firma diva-e waren am Donnerstag als Maler aktiv, ansonsten befassen sich die Computerleute mit der Digitalisierung anderer Unternehmen. Der Betrieb stellt seine Mitarbeiter jedes Jahr für ein bestimmtes Stundenkontingent bezahlt von der Arbeit frei – für soziale Projekte. Die Bürgerstiftung Jena vermittelte das Unternehmen an das Kinderheim. In dem großen Haus gibt es immer was zu tun.