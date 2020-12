Ehrenamtlicher Einsatz gegen Tierleid in Jena

Katzen ohne ein eigenes Zuhause werden nicht nur im Tierheim in Jena-Göschwitz betreut. Auch der Tierschutzverein (TSV) Jena ist seit drei Jahrzehnten für die schnurrenden Vierbeiner auf Achse. Vor allem für die Kastration freilebender, herrenloser Katzen. Die hat der Verein als seinen Arbeitsschwerpunkt entwickelt. Und zu diesem Zweck fingen die Mitglieder im zurückliegenden Jahr 220 Miezen ein, die sie von Tierärzten kastrieren ließen und dann, sofern es ihr Gesundheitszustand erlaubte, nach einer kurzen Pflegezeit im Katzenhaus oder auf Pflegestellen des Vereins wieder in ihre alten Lebensbereiche zurückbrachten.

"Das ist nun mal der einzige nachhaltige Weg, um dauerhaft großes Tierleid durch unkontrollierte Vermehrung wild lebender Katzen einzudämmen", sagt Annett Stückrad, 1. Vorsitzende des TSV. Und es sei auch erfreulich, dass dafür das Land Thüringen Fördergelder zur Verfügung stellt. Denn Kastrationen von Katzen und Katern kosten 60 bis 130 Euro. So sei es ganz gut gelungen, in den vergangenen Jahren die Katzenpopulationen in der Stadt unter Kontrolle zu halten. In den ländlichen Gebiet ringsum Jena sei da noch viel mehr Arbeit zu leisten, ergänzt Juliane Lukas, langjährig aktive Tierschützerin.

Man habe es 2020 auch mit vielen kleinen herrenlosen Katzen zu tun gehabt, die oft hilflos aufgegriffen worden seien. An die 60 von ihnen konnten an interessierte Tierfreunde weiter vermittelt werden. Damit dabei nichts schiefgeht, habe man sich umfassend mit den Interessenten unterhalten, sie beraten und auch weiter Kontakt gehalten, betonen Stückrad und Lukas. Meist vermittle man, um auch sicher zu gehen, die Katzen erst einmal auf Probe.

Mit dem Problem, dass wilde Tiere immer öfter in die Stadt kämen, sei man 2020 auch öfter konfrontiert worden, erzählen die beiden Tierschützerinnen. Im und um den Botanischen Garten herum seien immer mal wieder Füchse aufgetaucht. Am Rand zu Planetarium und Prinzessinnengarten gebe es wahrscheinlich Fuchsbaue. Da arbeite man zusammen mit dem Ordnungsamt der Stadt, um diese Tiere einzufangen und sie wieder in den Wald zu bringen.

Wer die Tierschutzarbeit unterstützen will, ist immer gern gesehen, unterstreichen Stückrad und Lukas. Man brauche Verbündete beim Fangen der Katzen für Kastrationen ebenso wie Betreuer von Pflegestellen herrenloser Tiere. Aber auch einfach mal eine kleine Futterspende helfe weiter. Dazu stehen bei Rewe im Burgaupark, Pflanzen-Hanisch (ehemals Klee), Edeka in Jena-Ost, bei Norma in Winzerla sowie in Jena-West Spendenbehälter bereit, in die man einfach das vorher gekaufte Futter einwerfen kann.

Mehr Infos: wwww.tierschutzvereinjena.wordpress.com