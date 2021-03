Ehrennadel der Handwerkskammer für Detlef Praechter aus Jena

Detlef Praechter aus Jena wurde für sein ehrenamtliches Engagement im Handwerk mit der Ehrennadel der Handwerkskammer für Ostthüringen in Silber ausgezeichnet. Die Ehrung nahm der Präsident der Handwerkskammer für Ostthüringen, Wolfgang Jacob, vor.

In seiner Laudatio würdigte Jacob die Leistungen des gestandenen Handwerkers. Detlef Praechter erlernte den Beruf des Betonbauers und legte am 30. November 1978 erfolgreich seine Prüfung zum Diplom-Ingenieur in der Fachrichtung Hochbau an der Ingenieurschule für Bauwesen und Ingenieurpädagogik Magdeburg ab. Nach der Wiedervereinigung wagte er den Schritt in die Selbstständigkeit und wurde zum 1. Januar 1991 mit seinem Unternehmen, der PRA Industriefußboden GmbH, in die Handwerksrolle der Handwerkskammer für Ostthüringen eingetragen. Daneben engagiert er sich seit vielen Jahren auch auf ehrenamtlichem Gebiet.

So ist sein Betrieb Gründungsmitglied der Innung des Bauhandwerks Jena/Saale-Holzland-Kreis. Seit dem Jahr 2000 gehört Praechter dem Vorstand der Innung an und begleitet seit 2010 mit überdurchschnittlicher Einsatzbereitschaft das Ehrenamt des Innungsobermeisters. Zudem bringt er seine Erfahrungen ehrenamtlich als Vorstandsmitglied der Kreishandwerkerschaft Jena/Saale-Holzland-Kreis seit dem Jahr 2007 und als stellvertretender Kreishandwerksmeister seit dem Jahr 2015 auch über die Innungsgrenzen hinweg für das Handwerk der Region ein. Nicht zuletzt ist er ehrenamtlich als Vorsitzender des Versorgungswerkes der Kreishandwerkerschaft tätig.

Sein Augenmerk richtet Detlef Praechter auf die Gewinnung von Fachkräftenachwuchs fürs Handwerk, etwa durch die Teilnahme am jährlichen Berufe-Info-Markt in Jena sowie an weiteren Veranstaltungen.