Ehrensold abgelehnt: Ehemalige Bürgermeisterin will klagen

Lindig. Die Gemeinde Lindig will der ehemaligen Bürgermeisterin Petra von der Gönne keinen Ehrensold zahlen. Allerdings hatte sie schon Geld erhalten – „aus Versehen.“

Der Gemeinderat von Lindig hat bei seiner Sitzung am Montagabend beschlossen, der ehemaligen Bürgermeisterin Petra von der Gönne (parteilos) keinen Ehrensold zu zahlen. Besonders brisant: Petra von der Gönne hatte von Anfang 2021 bis Anfang dieses Jahres über die Verwaltungsgemeinschaft (VG) Südliches Saaletal bereits den Ehrensold von monatlich 133,33 Euro brutto ausgezahlt bekommen – finanziert aus Geldern der Gemeinde Lindig.

Das hatte Bürgermeisterin Jördis Müller (Freie Wähler) in der Sitzung kritisiert. „Wir wussten nichts von den Zahlungen, sind aber irgendwann darauf aufmerksam geworden und haben diese aussetzen lassen. Es bestand keine Rechtsgrundlage zur Auszahlung des Ehrensolds“, sagt Müller. Zwar hatte der Gemeinderat von Lindig das Thema Ehrensold für Petra von der Gönne im Frühjahr 2021 schon einmal auf dem Tisch, aber eine Entscheidung darüber vertagt.

Dass der Ehrensold trotzdem ausgezahlt wurde, ist laut VG-Chefin Silvia Voigt (CDU) „unser Fehler“. Es sei schlicht „ein Versehen gewesen“, da man in der VG davon ausgegangen sei, dass Petra von der Gönne der Ehrensold wie vielen anderen ehemaligen langjährigen Bürgermeistern zusteht. Tatsächlich war von der Gönne wie im Thüringer Gesetz über kommunale Wahlbeamte gefordert mindestens drei Amtsperioden ehrenamtliche Bürgermeisterin – sie leitete 21 Jahre lang die Geschicke in Lindig – und ist über 60 Jahre alt.

Vorwürfe im Zuge des Rücktritts

Streitpunkt in Lindig ist vielmehr, ob sich von der Gönne als „würdig erwiesen hat“, was eine weitere Voraussetzung für den Ehrensold ist. Von der Gönne war Ende 2020 als Bürgermeisterin zurückgetreten. Offiziell aus privaten Gründen, doch war auch ein Abwahlverfahren gegen sie in Gang gesetzt worden, wegen „Ungenauigkeiten und Ungereimtheiten“, wie die Initiatoren, unter ihnen Jördis Müller, damals begründeten.

Wie von der Gönne sagt, sei es dabei vorrangig um die Beschäftigung eines Gemeindearbeiters gegangen. „Die Vorwürfe waren alle nicht berechtigt, ich habe mir nie etwas zuschulden kommen lassen“, sagt sie. Die Kommunalaufsicht des Saale-Holzland-Kreises hatte eine zwischenzeitlich begonnene Prüfung wieder eingestellt, weil „keine Verstöße gegen öffentlich-rechtliche Vorschriften“ festgestellt werden konnten.

Jördis Müller sagt indes, „dass wir bei unseren Entscheidungen an die Gemeinde denken müssen.“ Von der Gönne habe viel für Lindig geleistet, „aber es ist eben nicht alles so gelaufen, wie man sich das wünscht.“ Auch den bereits gezahlten Ehrensold nachträglich zu legitimieren, sei aus rechtlichen Gründen unzulässig.

Die Mehrheit des Gemeinderates stützte diese Sichtweise. Lediglich Stefanie Nitsche (Feuerwehrverein) stimmte dafür, Petra von der Gönne Ehrensold zu zahlen. „Das sollte einfach jedem langgedienten Bürgermeister zustehen“, sagte sie.

Nicht überrascht von der Entscheidung

Petra von der Gönne zeigt sich indes nicht überrascht, aber „sehr traurig“ über die Entscheidung des Gemeinderats. „Das bewegt mich total, weil ich weiß, was ich für Lindig geleistet habe“, sagt sie. Dass sie ein Jahr lang zu Unrecht Ehrensold überwiesen bekommen hatte, sei ihr nicht aufgefallen. „Ich habe mich auf die VG verlassen und gedacht, dass ich die Voraussetzungen erfülle“, so von der Gönne.

Sie hätte sich gewünscht, dass der Gemeinderat trennt – zwischen den zurückliegenden und zukünftigen Zahlungen. „Der Fehler der VG wird hier als Vorwand genutzt. Ich habe ja sogar angeboten, den bislang gezahlten Ehrensold zurückzuzahlen oder zu spenden“, sagt von der Gönne.

Sie will nun Widerspruch gegen den Gemeinderats-Beschluss einlegen und wenn dieser zurückgewiesen wird – wovon von der Gönne ausgeht – vor Gericht ziehen. Einig sind sich jedenfalls alle Beteiligten, dass der Fall die Gemeinde Lindig noch länger beschäftigen wird. „Wenn Petra von der Gönne Geld zu Unrecht erhalten hat, werden wir das zurückfordern. Geklärt werden muss allerdings die Frage, ob sie es tatsächlich zu Unrecht erhalten hat“, sagt Silvia Voigt.

