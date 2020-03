Heiter bis wolkige Aussichten für den Eichplatz: Auf dem Parkplatz hatte sich am Mittwoch ein kleiner See gebildet. Auch die Entwässerung soll im Falle einer Bebauung eine ganz andere werden.

Eichplatz: Die Bürgerwerkstatt bekommt neue Bürger

Die Jenaer sollen einen neuen Eichplatz bekommen. Zu den Leuten, die dazu vor dem Verkauf eine Meinung abgeben sollen, gehören die Mitglieder der Bürgerwerkstatt. Dem Gremium waren zwischenzeitlich die Bürger ausgegangen. 28 Plätze waren deshalb neu zu besetzen. Das passierte jetzt im Verwaltungsgebäude am Anger.

Die Beratungen des Werkstattgremiums sind wegen des laufenden Vergabeverfahrens nichtöffentlich. Alle Mitglieder wurden auf Vertraulichkeit eingeschworen. Deshalb stehen nur Informationen zur Verfügung, die von der Stadtverwaltung Jena offiziell mitgeteilt wurden.

Auch das ist der Eichplatz: Eine Grünfläche, die einzelne Farbtupfer bietet. Foto: Thomas Beier

Warum haben so viele Bürger das Gremium verlassen? „Aus ganz unterschiedlichen Gründen war es einigen Mitgliedern des Gremiums nicht mehr möglich, weiterhin aktiv im Verfahren mitzuarbeiten. Im Jahr 2015 begann mit der Gründung des Werkstattgremiums für die Weiterentwicklung des Eichplatzareals ein bisher einzigartiges Beteiligungsverfahren“, heißt es von der Stadt.

Wie kam die Verwaltung auf die jetzt ausgewählten Personen? „Anhand statistischer Kennzahlen wurden 2000 Personen ermittelt und zur Mitarbeit im Werkstattgremium eingeladen. Da am Ende deutlich mehr Menschen der Einladung folgten, als Plätze zu besetzen waren, musste das Los in Abhängigkeit von Geschlecht und Alter entscheiden.“

Was auch bekannt ist: In dem Werkstattgremium saßen zuletzt von einst 39 Bürgern nur noch neun bis zehn. Damit stellten die zufällig ausgewählten Bürger in dem Gremium die Minderheit, denn weitere 16 Mitglieder der Gruppe saßen qua Amt in der Bürgerwerkstatt. Dazu zählen acht Stadtratsvertreter, drei Mitglieder der Verwaltung, drei Leute aus den Bürgerinitiativen und zwei Mitglieder aus dem Jugendparlament.

Die Westhälfte des Jenaer Eichplatzes kommt zuerst dran

Der heute vor allem als Parkplatz und ein wenig als Grünzone genutzte Eichplatz soll in zwei Etappen bebaut werden. Das Baufeld A, also die westliche Teilfläche, auf der bevorzugt drei Hochhäuser entstehen sollen, ist zuerst dran. Die Stadt biegt mit einem Jahr Verspätung auf die Zielgerade des Vergabeverfahrens ein. Im Auswahlverfahren ist am Ende ein Bieter übrig oder wird es sein, der nach einem Stadtratsbeschluss den Zuschlag bekommt. Die Bürgerwerkstatt soll dem Stadtrat als Volkes Stimme eine Empfehlung geben, welcher Bieter die Kriterien am besten erfüllt.

Bei der jüngsten Sitzung des Werkstattgremiums stand vor allem das Baufeld B im Fokus, das ist der östliche Teil des Eichplatzes. Nach einer kurzen Einführung für alle Anwesenden wurde in sechs Arbeitsgruppen ein Stimmungsbild zu Themen wie Eigentum, Nutzungsarten, Architektur und Parzellierung eingeholt, so teilte es die Stadtverwaltung weiter mit. Diskutiert wurde auch, ob es auf dem Eichplatzareal Raum für ein Kunsthaus, ein Bürgerhaus oder ein Jugendzentrum geben soll. Ein Votum aus der Runde gab es dazu nicht, weil die Perspektive für B vor allem davon abhängt, was mit Baufeld A passiert. Oder wie es im Statement aus der Verwaltung heißt: „Um diese fachlichen Informationen mit ausreichend Zeit zusammenstellen zu können, wird sich das Werkstattgremium Ende April zu seiner nächsten Sitzung treffen.“