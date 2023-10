Eichplatz in Jena: Auch die Stromleitungen müssen verlegt werden

Jena. Stadtwerke: Die Arbeiten beginnen am Montag und sollen bis Mitte November abgeschlossen sein. Umverlegt werden etwa 200 Meter Mittelspannungskabel

Die Stadtwerke Jena Netze beginnen weitere Arbeiten, um das Baufeld für die geplante Eichplatzerschließung freizumachen. So muss eine derzeit auf Höhe der Treppenanlage quer über den Eichplatz verlaufende Mittelspannungsleitung umverlegt werden. Ersatzweise wird die Stromleitung im östlichen Bereich des Eichplatzes neu errichtet.

Die Arbeiten beginnen am Montag, 9. Oktober, und sollen bis Mitte November abgeschlossen sein. Umverlegt werden etwa 200 Meter Mittelspannungskabel. Infolge der Arbeiten kann nach Angaben der Stadtwerke ein Teil der Parkflächen im östlichen Bereich des Eichplatzes nicht genutzt werden. Auch könne es zeitweise zu Einschränkungen in der Erreichbarkeit des Eichplatzes von der Rathausgasse aus kommen.

Arbeiten an der Fernwärmetrasse dauern noch an

Die Baumaßnahme steht ebenso wie die Arbeiten in Weigel- und Johannisstraße im Zusammenhang mit der geplanten Bebauung des Eichplatzes. In Vorbereitung auf diese Erschließung verlegen die Stadtwerke Jena Netze derzeit eine Reihe von über den Eichplatz verlaufenden Versorgungsleitungen um. Betroffen sind neben den Strom-, auch Abwasser-, Trinkwasser-, IT- und Gasleitungen. Aktuell laufen zudem die Arbeiten zur Umverlegung der Fernwärmetrasse. Diese Arbeiten sollen ebenfalls bis Mitte November abgeschlossen werden.

Auf dem Eichplatz soll die bauliche Umsetzung für das erste Baufeld A des Eichplatz-Areals mit unter anderem drei Hochhäusern erfolgen. Zuvor muss in den kommenden Monaten mit dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan Baurecht geschaffen werden. Zur Baufeldfreimachung wurden im vergangenen Jahr bereits archäologische Grabungen auf dem Eichplatz durchgeführt. Auch haben die Stadtwerke Jena Netze bereits Abwasserkanäle in die Kollegiengasse, an den Fuß des Jentowers und in einem kleineren Abschnitt der Johannisstraße umverlegt.

Weitere Informationen zum Eichplatz-Projekt sind unter www.eichplatzareal.de zu finden.