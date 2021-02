Jena. Die Stadtverwaltung will den Tiefbau und die Gestaltung des Eichplatzes voneinander trennen.

Eichplatz in Jena: Breiter Konsens ist das Ziel

Für das Eichplatz-Umfeld hat Bürgermeister Christian Gerlitz (SPD) am Dienstag eine Entkopplung angekündigt. Über das Aussehen von Gassen, Plätzen und Freiflächen im Umfeld der neuen Häuser sollen die politischen Gremien demnach erst später entscheiden. Bisher sollte dies jetzt schon passieren, um Planungssicherheit für Leitungen und Kanäle in der Erde zu haben. Wegen zu vieler offener Fragen will die Verwaltung nun beide Themen voneinander trennen.