Stadtplanung Eichplatz in Jena: Informationen zum Bebauungsplan auch per Livestream

Jena Veranstaltung im Rathaus am 9. Januar. Pläne liegen bis zum 18. Januar aus und sind auch online einsehbar.

Die Stadt Jena lädt am Dienstag zu einer öffentlichen Veranstaltung zum Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplans für das Baufeld A des Eichplatz-Areals ins Historische Rathaus Jena ein. Vertreterinnen und Vertreter des Vorhabenträgers, der beauftragten Planungs- und Gutachterbüros sowie des Fachdienstes Stadtplanung erläutern den Entwurf und beantworten Fragen. Die Veranstaltung, die um 18 Uhr beginnt, wird per Livestream (jena.de/eichplatz-livestream) sowie über Jena TV ausgestrahlt.

Der Entwurf zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan für Baufeld A liegt noch bis zum 18. Januar öffentlich aus. Zusammen mit allen relevanten Gutachten, Zeichnungen, dem Umweltbericht und Maßnahmenblättern ist er online auf jena.de zu finden sowie im Dezernat für Stadtentwicklung und Umwelt, Am Anger 26, in Jena einsehbar. Der Jenaer Stadtrat hatte dem Planentwurf am 22. November 2023 zugestimmt und das Großbauprojekt damit den nächsten Meilenstein erreicht.

148 Wohnungen in dem Quartier

Das an die Strabag Real Estate Berlin vergebene Bauprojekt mit seinen drei prägenden Hochpunkten hat sich in den Grenzen des vorgegebenen Rahmenplans weiterentwickelt. Auf insgesamt 30.000 Quadratmetern Bruttogrundfläche entstehen ein 20-geschossiger Wohnturm, ein 14-geschossiges Bürogebäude sowie ein weiteres zehnstöckiges Wohngebäude. Alle Gebäude verfügen im Erdgeschoss über Handels- und Gewerbeflächen, die das Quartier lebendig machen sollen. Die Weiterentwicklung des Projektes hat im laufenden Prozess teilweise wiederholte Planungen und Prüfungen notwendig gemacht. So wurde beispielsweise eine zweite Tiefgaragenebene mit insgesamt 175 Stellplätzen vorgesehen – nicht zuletzt aufgrund der nun größeren Anzahl von insgesamt 148 Wohnungen in dem Quartier. Und auch bei dem nördlichen Büroturm ist zugunsten einer besseren Belichtung der Nachbargebäude durch Rücksprünge von den ursprünglichen Entwürfen abgewichen worden.