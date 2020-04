Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Eigenartige Entdeckung - Einsatz im Obdachlosenheim - Russische Granate gefunden

Fahrraddieb gestellt

Feststellen musste ein 55 Jahre alter Mann am Dienstagmorgen, als er aus einem Supermarkt in Jena-Lobeda kam, dass sein davor angeschlossenes Mountainbike verschwunden war. Ein Zeuge hatte jedoch kurz davor beobachtet, wie ein Dieb das Fahrrad entwendete. Der Besitzer verfolgte den Dieb und es gelang ihm, das Rad wiederzuerlangen. Polizeibeamte, die daraufhin im Einsatz waren, konnten den Fahrraddieb anhand der Personenbeschreibung stellen, nachdem er die Stadtrodaer Straße überquert hatte.

Es handelt sich um einen wegen solche Delikte bereits polizeibekannten 32-Jährigen. Der Zeuge hatte auch beobachtet, wie der Beschuldigte in Begleitung eines weiteren etwa 30-jährigen Mannes war, der mit einem Fahrrad mit Kindersitz flüchtete. Dieser Mann konnte nicht gestellt werden. Gegen den Beschuldigten läuft jetzt eine weitere Anzeige wegen Fahrraddiebstahls. Er wurde nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

Polizeibekannter Mann wieder kontrolliert

Am Dienstagmittag kontrolliert wurde auch ein polizeibekannter 26-Jähriger in der Otto-Schott-Straße. Auch dieser Mann ist wegen Fahrrad- und anderen Diebstählen einschlägig bekannt. Für das Fahrrad, das er dabei hatte, konnte er keinen Nachweis erbringen, dass es sich um sein Eigentum handelt. Insofern wurde es durch die Polizeibeamten sichergestellt. Die Prüfung dazu läuft noch.

Eigenartige Entdeckung

Eine eigenartige Entdeckung machte am Dienstag gegen 14 Uhr ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses An der Leutra. Drei Jugendliche hatten sich offenbar mit einer Geldkarte Zugang zum Haus verschafft. Als der Zeuge sie überraschte, ergriffen sie die Flucht. Gestohlen wurde nichts, doch wird vermutet, dass sie auf Beutetour waren. Es handelt sich um drei junge Männer im Alter von 18-20 Jahren, einer wird als schlaksig beschrieben, ein anderer hatte ein Fahrrad dabei.

Polizeieinsatz im Obdachlosenheim

Die Polizei wurde am Dienstagnachmittag in ein Jenaer Obdachlosenheim gerufen, da ein Bewohner (36) aggressiv gegenüber anderen auftrat und sowohl Bewohner als auch Angestellte bedrohte. Einem Platzverweis der Beamten kam er nicht nach und stieß wilde Beleidigungen aus. Bei seiner Festnahme leistet er Widerstand. Infolgedessen wurde er im Gewahrsam untergebracht. Eine Richterin bestätigte die Unterbringung in der Zelle bis zum anderen Morgen.

Da sich auch am Mittwochmorgen das Verhalten des Mannes nicht geändert hatte und er ankündigte im Stadtzentrum „Bambule“ zu machen und Fahrzeuge anzuzünden, verlängerte ein Richter die mögliche Unterbringung des Mannes in der Polizeizelle vorerst bis Samstag. Es sei denn, der Grund weshalb er darin sitzt, entfällt und er besinnt sich eines Besseren und wird friedlich, heißt es im Bericht der Polizei.

Mokicks gestohlen

Unbekannte brachen in eine Garage des Garagenkomplexes Camburger Straße ein. Gestohlen wurden zwei Mokicks der Marke Simson sowie ein Werkzeugkoffer. Der Einbruch wurde am Dienstagnachmittag entdeckt.

Jungen brechen ein

Zwei Jungen im Alter von 13 und 14 Jahren sind am Dienstagnachmittag am Jenaer Ammerbacher Oberweg widerrechtlich in eine Gartenlaube eingebrochen. Ein Nachbar hatte sie beobachtet und die Polizei informiert. Gegenüber den Beamten gaben die beiden an, nur „abhängen“ zu wollen. Beschädigt oder gestohlen hatten sie offenbar nichts. Sie wurden anschließend ihren Eltern übergeben, die sie im Inspektionsdienst Am Anger abholten. Eine Anzeige läuft gegen die beiden Jungen.

Radfahrer auf Motorhaube geschleudert

Ein 28 Jahre alter Radfahrer überquerte am Dienstagabend kurz vor 18 Uhr den Jenaer Spittelplatz, ohne auf den Verkehr zu achten. Der Fahrer eines Opel konnte nicht mehr ausweichen und erfasste den Radfahrer, der auf die Motorhaube geschleudert wurde. Der junge Mann zog sich Verletzungen am Arm zu und wurde ins Klinikum eingeliefert.

Einbrecher stehlen Elektromotorräder für Kinder

Aus einer Scheune in Tröbnitz wurden zwei Elektromotorräder für Kinder im Gesamtwert von 3.600 Euro entwendet. Die Eigentümerin hatte in der Scheune einen Abstellraum gemietet. Die Täter waren über ein Fenster eingebrochen. Alle Räume im Inneren wurden durchwühlt. Der Diebstahl wurde am Dienstagnachmittag festgestellt.

Russische Granate gefunden

Ein Mann hat am Dienstagnachmittag auf einem Feld bei Gumperda eine Granate gefunden. Sie war stark verrostet. Die Experten von Munitionsbergungsdienst übernahmen die Granate und transportieren sie ab. Sie stellten fest, dass sie noch aus dem II. Weltkrieg stammte und russischer Bauart war.