Ein alter Bekannter kehrt zurück ans Theaterhaus Jena

Jena Das Theaterhaus Jena meldet einen Wechsel in seiner kaufmännischen Geschäftsführung, der Neue ist in Jena bereits bekannt

Mit Beginn des Jahres 2024 übernimmt Markus Heinzelmann die kaufmännische Geschäftsführung am Theaterhaus Jena. Der bisherige kaufmännische Geschäftsführer Mathias Putterer, welcher seit 2021 zusammen mit Lizzy Timmers die Geschäftsführung am Theaterhaus Jena innehatte, verlässt das Theaterhaus Jena, um sich zur Spielzeit 2024/2025 einer neuen beruflichen Herausforderung zu stellen.

Äußerst zufrieden blickt der scheidende kaufmännische Geschäftsführer Mathias Putterer auf das vergangene Jahr zurück: „Mit der abgeschlossenen Finanzierungsvereinbarung für Thüringer Theater und Orchester bis 2032 wurde in den vergangenen Monaten der Grundstein dafür gelegt, dass das Jenaer Theater finanziell und personell langfristig gut aufgestellt ist. Mit der Auszeichnung ‚Theaterpreis des Bundes 2023‘ ist es uns darüber hinaus gelungen, das Theaterhaus mit seinem bundesweit einzigartigen Modell der kollektiven und basisdemokratischen Leitungsstrukturen überregional zu verorten. Jetzt freue ich mich, dass wir mit Markus Heinzelmann eine kompetente Nachfolge für die kaufmännische Geschäftsführung finden konnten.“

Markus Heinzelmann, der von 2004 bis 2011 die künstlerische Leitung des Theaterhauses innehatte und 2012 schon einmal interimsweise als kaufmännischer Geschäftsführer am Theaterhaus Jena gearbeitet hat, ist bestens in der nationalen und internationalen Theaterszene vernetzt und freut sich darauf, sich an diesem besonderen Haus mit seiner experimentellen ästhetischen Ausrichtung und seinen besonderen Strukturen erneut einzubringen.