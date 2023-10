Ein besonderer Abend in Jena: Wortspiele und avantgardistische Musik

Jena. Ein Opfer stalinistischer Gewalt: Stefan Kurt liest beim Konzert der Jenaer Philharmonie Texte von Daniil Charms

Am Donnerstag, 19. Oktober, erwartet die Besucher der Jenaer Philharmonie ein außergewöhnliches Konzert. Der Artist in residence, Stefan Kurt, wird Texte von Daniil Charms lesen: Dadaistisches, Lautgedichte für Kinder, Absurdes, hochphilosophische Texte u.a. Sie verschmelzen mit Musik von Prokofjew, Schostakowitsch, Strawinski, Britten, Poulenc, Hindemith, Schulhoff, Satie, Kagel u.a. zu einer spannungsreichen literarisch-musikalischen Collage.

Daniil Charms war einer der begabtesten und radikalsten Dichter in der frühen Sowjetunion. Er wurde 1905 in St. Petersburg geboren und war 1927 Gründungsmitglied der Künstlervereinigung Oberiu, die sich für avantgardistische Experimente in allen Kunstsparten einsetzte. 1930 wurde sie verboten; ein Jahr später wurde Charms zum ersten Mal inhaftiert. In den Folgejahren wirkte er als Schriftsteller und Rezitator für Kinder und begeisterte sie mit absurden Geschichten, Abenteuerliteratur und Wortspielen.

In den 1930er Jahren wurde Charms immer wieder politisch angegriffen und konnte immer weniger veröffentlichen. Im August 1941 wurde er verhaftet, für geisteskrank erklärt und in die psychiatrische Abteilung des Leningrader Kresty-Gefängnisses eingewiesen. Dort ist er am 2. Februar 1942 verhungert. Sein Nachlass wurde von seinem Freund Jakow Druskin gerettet und konnte erst in Zeiten von Glasnost und Perestroika veröffentlicht werden.

Stefan Kurt liegen die Texte von Daniil Charms ganz besonders am Herzen. Der Schweizer Schauspieler vergleicht den phantasiebegabten Dichter mit einer zarten Pflanze, die Licht und Zuwendung gebraucht habe, immer wieder in ihrem Wachstum eingeschränkt wurde und am Ende ohne Nahrung verkümmert sei. Trotzdem erzählen seine absurden Texte von der widerständigen Kraft seiner Poesie. Stefan Kurt schätzt vor allem die Tiefe und Vielschichtigkeit der späten Charms-Texte. Noch immer ist Daniil Charms hierzulande ein weitgehend unbekannter Dichter. Gerade deshalb ist es wichtig, dass Stefan Kurt seinen ersten Solo-Abend mit Texten von Charms bestreitet: „Seien Sie gespannt und freuen Sie sich, wie diese Texte mit avantgardistischer Musik des 20. Jahrhunderts, gespielt von der Jenaer Philharmonie unter Simon Gaudenz, zu einer einzigartigen Wort-Musik-Collage verschmelzen werden“.

Donnerstagskonzert: 19. Oktober, 20 Uhr, Volkshaus; 2. Kammerkonzert: Sonntag, 22. Oktober, 11 Uhr, Volkshaus; Karten in der Tourist-Information Jena, unter jenaer-philharmonie.de und an der Abendkasse