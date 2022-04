Ein bewegtes Jubiläum – 60 Jahre Tanztheater Jena

Jena. Für die Geburtstagsshow im Volkshaus startet der Vorverkauf. Fotoausstellung und Videointerviews ergänzen das Programm.

Unter dem verbindenden Titel „Rendezvous“ feiert das Tanztheater Jena am 12. Juni im Volkshaus seine bewegte Tanzgeschichte. Der Vorverkauf hat jetzt begonnen.

Seit nunmehr 60 Jahren wirken in dem Verein tanzbegeisterte Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit. Mittlerweile haben mehrere Generationen hier ihrer Freude an rhythmischer Bewegung Ausdruck verleihen können. Damit ist der Verein seit Jahrzehnten fester Kulturbestandteil der Stadt. Nicht wenige Mütter und Großeltern, die hier heute ihre Kinder und Enkel zum Tanzen bringen, haben selbst einmal hier das Tanzbein geschwungen.

Natürlich standen bei der Jubiläumsplanung sowohl Fragen nach dem tänzerischen Erbe, als auch neue zeitgenössische Impulse im Mittelpunkt des zweiteiligen Programms. Es galt eine Verknüpfung zwischen Erinnerung und Gegenwart in Szene zu setzen. Rendezvous-Besucher erhalten somit im Foyer des Volkshauses einen spannenden Einblick in die Geschichte des Vereins. Eine historische Fotoausstellung und getanzte Videointerviews zeigen, dass Tanz und Bewegung über all die Jahre eine universelle Sprache sind.

Im Tanzprogramm des Jubiläumsabends finden klassische, urbane, experimentelle und zeitgenössische Tanztendenzen, wie auch ehemalige Choreographien, ihren Platz. Vielfältige Rhythmen begleiten die Gäste durch den Tanzabend, in dem Alltagsgeschichten und erfundene Körperbilder zwischen Ruhe und Kraft, Tanz und Theater, ein verwobenes Bild erschaffen. Das vielfältige Programm ist dabei eine sinnliche Reise für die ganze Familie, zeigt diese doch die Virtuosität von den jüngsten bis zu den erfahrensten Tänzerinnen des Tanztheater Jena.

Tickets für die Jubiläumsshow des Tanztheaters, die im 16.30 Uhr beginnt, sind in der Jenaer Tourist-Information erhältlich.