Ein Denkmal, das zur Jenaer Stadtgeschichte gehört

Jena Blinkerdenkmal auf Initiative der Jenaer Reservisten saniert. Zum 100. Geburtstag eingeweiht

Es war ein Sonntag an jenem 29. Mai 1921, als auf dem Landgrafen das Blinkerdenkmal unter großer Anteilnahme der Bevölkerung eingeweiht wurde. Entstanden war es damals auch dank zahlreicher Spenden vieler Jenaer auf Initiative ehemaliger Blinker, also Nachrichten-Soldaten aus dem 1. Weltkrieg. Entworfen hatte es das Jenaer Star-Architekten-Büro Schreiter & Schlag. Genau 100 Jahre später hatten sich nun am Samstag fast 100 Teilnehmer zur Wiedereinweihung des Denkmals eingefunden.

Das Monument aus Kalkstein war auf Initiative der Reservistenkameradschaft Jena und mit Unterstützung von Jenakultur saniert worden. Dabei war von der beauftragten Steinmetzfirma Holger Schöne aus Tümpling ein stilisierter Stahlhelm mit einem symbolischen Blinkgerät "L Blink 17" aufgesetzt worden.

Nach 1946 geriet das Denkmal in Vergessenheit

Das Denkmal erinnert an die Blinker. Das waren Soldaten, die im 1. Weltkrieg die Aufgabe hatten, militärische Nachrichten per Blinkzeichen weiterzuleiten. Dafür wurde 1915 die Königlich Preußische Signal-Ersatz-Abteilung in Jena gegründet, wobei Zeiss mit seinen optischen Geräten eine wesentliche Rolle spielte. Es handelte sich um eine militärische Einheit, die von Experten als einmalig in der Welt angesehen wird. Daher wurde 1921 auf Initiative ehemaliger Blinker und mit Hilfe der Stadt auch ein Denkmal geschaffen, das 1946 auf Anweisung der Alliierten allerdings entmilitarisiert werden musste und die Jahrzehnte danach völlig in Vergessenheit geriet.

Vor 12 Jahren ging die Jenaer Reservistenkameradschaft daran, das Denkmal dem Vergessen zu entreißen, es zu pflegen und sich für seine Wiederherstellung einzusetzen. Nach langen Diskussionen (wohl auch mit manchen Missverständnissen) im Kulturausschuss des Stadtrats einigte man sich schließlich auf eine nicht identische, sondern auf eine zeitgemäße Wiederherstellung. So soll die in goldenen Buchstaben abgefasste Zeile „1914 Den Gefallenen 1918“ anstelle der früheren Zeile „Unseren Helden“ nunmehr an alle gefallenen Soldaten des 1. Weltkrieges erinnern. Und mit dem Symbol der Signallampe am Helm wird zudem die Verbindung zu Jena und den technischen Traditionen von Zeiss hergestellt.

Aus der Geschichte lernen

Natürlich habe die Sanierung Diskussionen hergerufen, sagte auch Jenas ehemaliger OB Albrecht Schröter (SPD) bei der Wiedereinweihung. Doch dieses Denkmal gehöre mit seiner Geschichte und seinen menschlichen und politischen, ja auch mit Zeiss verbundenen technischen Hintergründen zur Stadtgeschichte dazu. Stadträtin Rosa Maria Haschke (CDU) sprach für den Kulturausschuss von einem sensiblen Prozess stets sachlicher Debatten, die zu dem nun sanierten Denkmal geführt haben. Und Stadtrat Bastian Stein (CDU) von der Reservistenkameradschaft brachte noch einen persönlichen Wunsch vor: Mögen diejenigen, die den 200. Jahrestag des Blinkerdenkmals feiern, dies mit der Überzeugung tun, dass ihre Vorfahren vor 100 Jahren aus der Geschichte gelernt haben!

Nach der Einweihung fanden Vorführungen von historischen Blinkgeräten viel Aufmerksamkeit. Gut zu sehen waren die Morse-Blinkzeichen, die vom Bismarckturm gesendet wurden.