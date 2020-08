Ein Drama zur Mittagspause

Natürlich, weil Adam und Eva im Paradies Mist gebaut haben, wurden wir von Gott bestraft: unter Schmerzen gebären und den mühseligen Ackerbau erledigen. Das ist sattsam bekannt. Was häufig aber vergessen wird: Die Suche nach dem passenden Schutzumschlag für Schulbücher- und hefte gehört auch dazu.

Nicht weil sich damit das nahende Ende der Ferien ankündigt, sondern weil das göttliche Durcheinander in diesen Regalen die Intelligenz herausfordert und jeden Stoiker vor Wut schnauben lässt. Und das auch noch mit einem Mund- und Nasenschutz!

Die Listen von den Schulen lesen sich wie eine Anleitung zum Unglücklichsein, da die an der See oder in den Bergen gefundene Seelenruhe innerhalb eines Vormittages perdu ist. Auf dem Weg zu einem maskenfreien Mittagessen beobachtete ich eine junge Frau, die sich bemühte, guckte, Maß nahm, dann doch scheiterte und voller Pein auf einen Verkäufer wartete.

Er oder der Stift werden am Ende eines Tages dann die Größen wieder ordnen müssen, da die richtige Zuordnung nicht benötigter Umschläge den meisten Menschen auch wieder schnurzpiepegal ist. Da meine Kinder in einem Alter sind, in denen Schutzumschläge ihnen schnurzpiepegal sind, fühlte ich so etwas wie Mitleid für die Frau.