Ein Drittel der Tafel-Spenden ausgefallen

Das Telefon klingelt ohne Unterlass. Geduldig und mit beruhigender Stimme redet Willfried Schramm auf seine Anrufer ein: „Natürlich könnt ihr kommen, aber bitte vorm Tafelhaus einen Moment warten und dann nur in kleinen Gruppen ins Haus eintreten, höchstens vier Leute und dann neben der Tür zur Ausgabe die dort hängende Flasche mit dem Desinfektionsmittel benutzen!“

Hinweise, die er am Montag oft geben musste. Denn viele der rund 1000 bedürftigen Menschen aus Jena, die durch das Tafelhaus in Lobeda-West versorgt werden, sind verunsichert, ob das Tafelhaus wie so viele andere Einrichtungen womöglich auch geschlossen habe und ob es nicht zu gefährlich sei, ins Tafelhaus zu kommen. Man könne sich ja mit dem Corona-Virus anstecken.

Die Tafelstube schweren Herzensschließen müssen

„Doch wir haben Hygiene-Maßnahmen ergriffen. Außerdem haben wir uns schweren Herzens entschlossen, unsere Tafelstube ab Dienstag zu schließen“, sagt der Tafelhauschef. Die Tafelstube ist ein gern genutztes Restaurant für die Besucher und eine Kantine für die Mitarbeiter und rund 60 ehrenamtlichen Helfer.

Aber Schramm musste jetzt durch die Corona-Krise bedingt schon einige Verluste hinnehmen. So kommen weniger Bedürftige als sonst. Die Angst halte einige davon ab, sich im Tafelhaus ihre Lebensmittel-Beutel abzuholen. Gut 30 Prozent seien es wohl weniger, schätzt Schramm ein. Man könne nur hoffen, das diese Menschen trotzdem genug zu essen hätten. Wenn weniger Leute kommen, dann bestehe aber die Gefahr, dass Lebensmittel nicht ausgegeben werden. „Doch wir haben nicht die Kapazitäten, um größere Mengen an Lebensmitteln haltbar zu lagern“, gibt Schramm zu bedenken. Andererseits beklagt er auch zurückgehende Lebensmittelspenden der Supermärkte. Aufgrund der hohen Abkäufe in den Märkten bleibe natürlich weitaus weniger übrig, was der Tafel gegeben werden könne. Da verweist er zum Beispiel auf Nudeln, Konserven, Obst und Gemüse.

Vorschlag: Nothilfefonds für sozial engagierte Vereine

In der Lebensmittel-Ausgabe liefen die Arbeiten des Sortierens der eingehenden Waren am Montag normal wie immer. Dennoch weiß Schramm, dass es zunehmend schwieriger wird, ehrenamtliche Helfer zu gewinnen oder bei der Stange zu halten. So habe er in den vergangenen Tagen einige Absagen bekommen. Vor allem ältere Mitstreiter seien erst mal vorsichtig geworden. Schließlich gehören ja ältere Menschen auch zu den durch das Corona-Virus besonders gefährdeten Mitbürgern. Da könne er seinen Helfern nicht verübeln, wenn sie auch mal auf die eigene Gesundheit Wert legen würden.

Was Schramm aber besonders die Sorgenfalten auf die Stirn treibt, ist die Ungewissheit, wie es nun weitergehen soll: „Wir sind ein Verein, der ohne Spenden nicht existieren kann. Da läuft nichts von selbst. Wir müssen uns ständig um Lebensmittel- und Geldspenden bemühen, um arme Mitmenschen weiter unterstützen zu können.“ So bereitet es ihm Kopfzerbrechen, wie die Bezahlung der sieben festen Mitarbeiter garantiert werden könne. Er schlägt vor, dass die Stadt einen Nothilfefonds gründet, aus dem Hilfsmaßnahmen für sozial engagierte Vereine finanziert werden können. Da könne ja festgelegt werden, dass jedem Mitarbeiter 2000 Euro weiter gezahlt werden. „Das aber müsse alles unkompliziert abrufbar sein“, betont Schramm. Es dürften hier keine bürokratischen Hürden überwunden werden müssen. Er hofft zudem, dass der Informationsfluss von der Stadt besser werde.

Der Tafelverein will jedenfalls weiter aktiv bleiben, damit auch ärmere Menschen was auf die Teller bekämen. Die Lkw des Tafelhauses bewältigen dafür mitunter große Stecken, manchmal auch nach Bayern, bis man alles beisammen habe.

Spenden an Jenaer Tafel e.V bitte an Sparkasse Jena, Iban: DE33 8305 3030 0000 0106 85, www.jenaertafel.de