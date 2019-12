Ein Filmdenkmal in Jena extra für Alfons Zitterbacke

Als der alte Eichplatz vor über 50 Jahren verschwand und mit ihm all die ringsum befindlichen Häuser, da war dieser Ort schon längst nicht mehr der gute alte Eichplatz, wie man ihn von alten Postkarten kennt. Sein markantes Kennzeichen, die alte Eiche, war schon abgesägt. Und das 1883 von Adolf Donndorf geschaffene Burschenschaftsdenkmal war 1947 abgebaut und 1951 vorm Universitätshauptgebäude neu aufgestellt worden, wo es noch heute steht – wenn auch wegen der schweren Schäden von Brettern eingehaust. Aber dann gab es später noch ein anderes Denkmal auf dem Eichplatz, das heute kaum noch einer kennt, weil es nur von kurzer Dauer gewesen ist. Ein kleines Geheimnis, das hier gelüftet werden soll.

So meinte kürzlich ein Besucher in unserer Redaktion, dass er sich erinnern könne, das Burschenschaftsdenkmal bis kurz vor Abriss des Eichplatzes dort gesehen zu haben. Doch dies beruht auf einer Verwechslung. Es hat noch ein zweites Denkmal auf dem alten Eichplatz gegeben, allerdings nur für kurze Zeit. Denn es handelte sich um eine Filmkulisse, die 1965 dort aufgestellt wurde.

Defa-Klassiker gehörte zu den erfolgreichsten Kinofilmen in der DDR

Viele nicht mehr so ganz junge Jenaer – wie auch der Autor dieses Beitrages – können sich noch erinnern, dass in jenem Jahr der Kinderfilm „Alfons Zitterbacke“ in Jena gedreht wurde. Die Vorlagen dafür lieferten die zu jener Zeit gern gelesenen Geschichten von Gerhard Holtz-Baumert über den notorischen Pechvogel und mitunter etwas zu tiefgründig schürfenden Nachdenker Alfons.

Der Defa-Klassiker gehörte dann auch zu den erfolgreichsten Kinofilmen in der DDR. Er spielte genau in jenem Stadtviertel von Jena: Alfons wohnte in der Johannisstraße und sein Freund gegenüber auf der anderen Seite des Eichplatzes, in der Leutrastraße. Zwischendurch spielte sich auf dem Eichplatz so manche Szene ab.

So konnte man den jungen Filmhelden, verkörpert von Kinderdarsteller Helmut Rossmann, auch oft mit seiner Schulfreundin auf einem Denkmal sitzen sehen, wo sich beide zum ungestörten Plausch trafen. Für diese Szenen entstand extra ein Fantasie-Denkmal, das auf der Südwest-Seite des Eichplatzes aufgestellt wurde, unmittelbar vor dem Eckhaus, in dem sich unten die seinerzeit stadtbekannte Schreibwarenhandlung Kästner befunden hat.

Nach den Dreharbeiten für den Film verschwand das Denkmal vom Eichplatz. Aufmerksame Beobachter entdeckten es wieder hinterm Gartenzaun auf einem Grundstück der Thomas-Mann-Straße, Ecke Kritzegraben. Doch wie kam es dorthin?

Einer, der es genau weiß, ist Martin Wendl. Er betreibt seit vielen Jahren ein Auktionshaus in Rudolstadt. Doch damals, Mitte der 1960er Jahre, war Wendl Student in Jena, der sich gern etwas dazu verdiente, indem er bei Zitterbacke-Regisseur Konrad Petzold als Statist anheuerte.

Eine schöne Erinnerung an jenen so mit Jena verbundenen Erfolgsfilm

Das sei eine schöne und erlebnisreiche Zeit gewesen, erinnert sich Wendl. Durch die gute Bekanntschaft mit dem Regisseur habe er dem Filmteam das Denkmal abluchsen können. „Und so wanderte das Filmdenkmal auf das damals noch unbebaute Grundstück neben meinem Elternhaus in der Thomas-Mann-Straße 3.“

Was allerdings später aus jener Filmkulisse geworden ist, weiß Wendl heute auch nicht mehr. Irgendwann habe man es weggegeben. Und dann sei es einfach verschollen. Schade eigentlich. Es wäre heute eine schöne Erinnerung an jenen so mit Jena verbundenen Erfolgsfilm und vor allem natürlich an den alten Eichplatz!