Ein geheimnisvolles Stiftungsfest startet in Großeutersdorf

Der Kulturverein von Großeutersdorf ist der erste Verein, der sich nach der Wende im Kreis Jena-Land ins Register eintragen ließ. Und er ist es auch nicht. An diese und andere Begebenheiten aus 30 Jahren Vereinsgeschichte werden sich die Mitglieder am Sonnabend erinnern, wenn sie sich zu einem geheimen Stiftungsfest treffen.

Vor 30 Jahren machte sich Jens Hild, der seit ebendieser Zeit den Vorsitz inne hat und heute auch Bürgermeister in Großeutersdorf ist, zum Kreisgericht nach Jena auf. Es war Ende Februar 1990, der Umbruch in vollem Gange und die DDR im Auflösen. Das Vereinigungsgesetz war frisch beschlossen, es sollte den Bürgern die gleichen Rechte auf Teilnahme am öffentlichen Leben gewähren. Es durften Vereine gegründet werden, in denen die Mitglieder selbst entscheiden, was zu tun und zu lassen ist – anders als in der DDR, wo Vereinigungen den Massenorganisationen wie dem Kulturbund oder der Freien Deutschen Jugend (FDJ) unterstellt waren.

Geheimnisvolle Fahrt für Vereinsmitglieder

Zwölf Großeutersdorfer, von denen einige schon im früheren Jugendclub aktiv waren, taten sich zusammen, erzählt Hild. Ein Kulturverein, so dachten sie, umfasst wohl alles, um von Tanz bis zu historischen Veranstaltungen das Leben im Ort zu versüßen. Also stiefelte Jens Hild zu Gericht. „Guten Tag, wo kann ich einen Verein eintragen?“, fragte er den Pförtner. Der habe ihn zum Rat des Kreises schicken wollen, doch Hild hielt ihm das neue Vereinigungsgesetz unter die Nase. Hier, sagte er, Kreisgerichte sind zuständig. Als er schließlich vor der Gerichtspflegerin saß, sei diese ebenso überfordert gewesen. Das passende Formular habe gefehlt, und so sei nur formal aufgenommen worden, dass es einen neuen Kulturverein Großeutersdorf gibt.

„Wir waren die Ersten in Jena-Land“, sagt Hild. Bis zur offiziellen Eintragung ins Register kam ihnen allerdings eine Kommunalwahl dazwischen. Da dort auch Vereine Wahllisten aufstellen konnten, kam es zu einigen Neugründungen. Im Vereinsregister tauchte schließlich als Nummer eins die Freie Wählergemeinschaft Camburg auf, der Kulturverein nur als Nummer zwei. „Schade“, sagt Hild, selbst wenn es nur eine Formalie ist, die Symbolik ist doch „auch irgendwie wichtig“.

Um Symbolik wird es auch zum Stiftungsfest gehen. Die Vereinsmitglieder und Angehörigen werfen sich am Sonnabend in ihre besten Gewänder, um schließlich in einen Bus einzusteigen. Wo es hingeht, weiß nur der Vorstand. „Es wird ein schönes Ambiente in der näheren Umgebung sein“, sagt Hild. Mehr ist nicht rauszukriegen. Die Mitglieder sind’s gewohnt, fahren sie doch alle zwei Jahre nach den Vorstandswahlen zu geheimen Lokalitäten.

Gänsemarkt als größte Veranstaltung

Verdient machen sich die Mitglieder im Ort mit Veranstaltungen, die auch aus der weiteren Region Gäste anziehen. Der Gänsemarkt ist das Zugpferd, 1996 entstanden. Ein dazugehöriger Bauernmarkt sowie zahlreiche Portionen Gänsebraten mit Klößen bringen Jahr für Jahr Tausende Gäste in den kleinen Ort.

Zum Gänsemarkt in Großeutersdorf lockt der Kulturverein an die 5000 Gäste. Gans „Willi", kein Vereinsmitglied, war zuletzt beim Gänse-Bingo zu erleben. Foto: Archivfoto: Jens Henning

Das Erntefest stemmen die Mitglieder auch, allerdings nur noch alle zwei Jahre und dann mit ordentlicher Musikbegleitung. „Es muss immer ein Event sein“, haben Hild und die Vereinsfreunde in den Jahren gelernt. „Die Kulturauffassung der Menschen hat sich gewandelt.“

Tanzveranstaltungen, die nach der Wende noch großen Zulauf hatten, seien eingeschlafen, zumal die Kosten heutzutage zu hoch wären. „Die Bürokratie war anfangs auch einfacher“, sagt Hild.

Auch das Maibaumsetzen, Kartenabende und Rentnerweihnachtsfeiern organisieren die Ehrenamtler über das Jahr. Zudem unterstützten sie immer wieder die Gemeinde, zum Beispiel mit einem Rasentraktor, um den Sportplatz mähen zu können, oder sie reparieren die Ausschankbuden und helfen im Vereinshaus.

Und schließlich gehe es auch um die Imagepflege, findet Hild. „Wenn wir den Kulturverein nicht hätten, wären wir ein Schlafdorf.“

Aus der Ohmkanne fließt das Bier

24 Mitglieder zwischen 30 und 70 Jahren sind aktiv, von denen übrigens jeder seinen eigenen kupfernen Becher mit Gravur besitzt. Da wären wir wieder bei der Symbolik, was auch an Jens Hild liegt, der seit Jahrzehnten in der historischen Forschung aufgeht. So regte er vor 25 Jahren an, die Becher mit dem Fassungsvermögen eines Nößels (0,47 Liter) sowie eine Ohmkanne anzufertigen. Da passen exakt 8,7 Liter rein, idealerweise Bier. Eine solche Kanne diente einst als Maßeinheit in einem Ort und zeugt vom alten Brauchtum.

31 Becher sind vorrätig – also noch sieben für interessierte Mitglieder, die sich ebenfalls ehrenamtlich einbringen wollen. „Notfalls können wir weitere nachmachen lassen“, sagt Hild.

Heute übrigens ist der Kulturverein weder Nummero zwei noch eins im Vereinsregister, sondern längst eine von unzähligen Nummern, die im thüringenweiten Register aufgingen.

