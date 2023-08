Ein Jenaer jeden Tag mit breitem Grinsen in den Bundestag

Jena. SPD-Direktmandatsgewinner Holger Becker zieht Bilanz bei Legislatur-Halbzeit. „Alles, was unter Innovation fällt“

Klar würde er Ja sagen, sobald seine SPD die Frage aufwirft, ob er bei der nächsten Bundestagswahl wieder antreten wolle. „Ich möchte schon demonstrieren, dass ich kein One-Hit-Wonder bin“, sagt Holger Becker (59) bei Halbzeit seiner ersten Legislatur-Periode als SPD-Bundestagsabgeordneter. Gewiss, es schien wie ein kleines Wunder, dass der Physiker und Polit-Quereinsteiger 2021 das Direktmandat für den Wahlkreis Jena-Weimarer Land-Sömmerda geholt hat. Und dazu die eigene Jenaer Hightech-Firma microfluidic ChipShop GmbH, die er gemeinsam mit seiner Frau geführt hat („Mittlerweile sind meine Aufgaben auf paar andere Schultern verteilt worden“). Becker sagt über seine Bundestagsmission: „Ich gehe jeden Morgen mit einem breiten Grinsen auf Arbeit.“ Er sehe es als „persönlich unglaublich spektakuläre Erfahrung und als Privileg, Mitglied des Deutschen Bundestages sein zu dürfen“. In seinem Tun empfinde er „ein hohes Maß Freiheit“: weil er als Direktmandatsgewinner agiere; weil er „nicht in der Politikblase sozialisiert ist“ und weil die Lebenserfahrung ihm helfe, die „emotionale Last der Verantwortung“ zu tragen in diesen Tagen, da derart zugespitzt zu entscheiden sei über Leben und Tod, über die „Art und Weise, wie wir die Gesellschaft gestalten wollen“.

Fachidiot in der Politikblase

Was er nicht erwartet habe: dass man „in der Berliner Politikblase zum Fachidioten wird“. Er ist Mitglied in den Ausschüssen „Bildung, Forschung, Technikfolgenabschätzung“ sowie „Digitales“. Zum Beispiel seien er und ein weiterer Kollege in der Fraktion als Digital-Ausschussmitglieder für die KI-Verordnung zuständig und deshalb für derlei Belange stets und ständig gefragt. Bei der Arbeit daheim im Wahlkreis passiere das Gegenteil, sei das Spektrum „beliebig breit“. Zum Beispiel werde er am Ende der Legislatur „Spezialist für Sakralbauten“ sein und jede Kirche im Wahlkreis gesehen haben. Oder die Landwirtschaft: „Damit hab ich mich vorher nie befasst. Jetzt steht es obenan.“ Und so würde er einer Verringerung der Wahlkreis-Zahl nimmer zustimmen. Der seine sei mit 1600 Quadratkilometern doppelt so groß wie ganz Berlin; also ginge eine Reform gerade an dieser Stelle auf Kosten der Flächen-Wahlkreise: noch größer, noch schwieriger Präsenz zu zeigen, so argumentiert Becker. Schon jetzt lege er pro Wahlkreis-Tag bis zu 250 Kilometer zurück. – Auch mit seinem Honda-Motorrad, aber von Jena aus gen Apolda per E-Bike.

Millionen für den Abbeplatz

Was man für den Heimat-Wahlkreis tatsächlich bewirken kann? Becker verhehlt nicht seine Genugtuung, dass er bei Förderprogrammen etwas herausschlagen konnte wie die 6,5 Millionen Euro für die Umgestaltung des Ernst-Abbe-Campus oder die 1,2 Millionen Euro für das Klimaanpassungsprojekt „Ilmwiesen“ in Bad Berka. – Dass es geklappt hat mit dem 2-Millionen-Zuschuss für das Deutsche Optische Museum. Dass er „eine gewisse Rolle spielen konnte“ bei der Ansiedlung des neuen Helmholtz-Instituts in Jena. Okay, bei den Förderprogrammen für Kirch- und Orgelsanierungen werde er sich nicht immer durchsetzen können, weil für den Förderfonds von 50 Millionen Euro bundesweit Anträge im Umfang von 210 Millionen Euro vorlägen.

Wo die Mauer stand

Noch ein bisschen Berlin: Becker hat dort eine Dienstwohnung in Alt-Treptow, dem Wahlkreis des Linken-Vormanns Gregor Gysi. Der gebürtige Rheinland-Pfälzer (Geburtsstadt Kusel und seit 25 Jahren Jenaer) wohnt somit direkt an der ehemaligen Mauergrenze auf Ostberliner Seite. An jedem Tag innerhalb der 22 Sitzungswochen werde er morgens um 7 vom Fahrdienst abgeholt; und er versuche, einmal pro Woche schon 22 Uhr zu Hause zu sein. Der Donnerstag als langer Sitzungstag „kann auch mal 2 Uhr nachts enden“. Es gebe viele „extrem wertvolle“ Abendveranstaltungen, bei denen etwa die Forschungsministerin „zeitnah und zielgerichtet“ ansprechbar sei.

„Besser als der Ruf“

Zur Legislatur-Halbzeit teile er den Tenor, dass die Bilanz der Ampel-Koalition „besser ist als ihr Ruf“. Becker findet es „gar nicht so schlecht“, wie mit akuten Krisen umgegangen wurde. Beispiel: Das Schreckgespenst der Gasmangellage sei nicht eingetreten. Es sei doch „wirklich viel auf den Weg gebracht“ worden. Für 240 Milliarden Euro Entlastungspakete; Rentenanpassung; Bürgergeld; 7 Gigawatt Solarausbau. Die Vorgänger-“Groko“ möge nach außen nicht so verstritten gewirkt haben – „nach innen wurde von der Union vieles nicht angefasst“. So sei man den Reformstau angegangen. Nur hätten Grüne und FDP keine Regierungserfahrung, und es gebe eine Referatsebene, die weiter arbeite wie bisher. Daraus hätten Widersprüche resultiert zwischen nötigem Reformtempo und administrativem Apparat.

Scholz-Telefonat nicht jede Woche

Besonders schaut Becker, der einzige promovierte Physiker in der SPD-Fraktion, auf sein Metier, „auf alles, was unter Innovation fällt“, wie also etwa die Bedingungen für Start-ups verbessert werden können durch Hebel wie die Arbeitnehmer-Beteiligung. Becker hat gelernt, dass „Forschung nicht das Gewinnerthema“ ist. „Die Jüngeren stürzen sich nicht drauf; das gibt keine 30 Sekunden in der Tagesschau.“ Über das vielbemühte „Hinterbänkler“-Etikett schmunzelt Becker hinweg: Bei 206 Fraktionären würden 190 das Kriterium erfüllen. Wenn es ihm gelinge, Innovationsthemen noch mehr in den parlamentarischen Alltag einzuflechten, „kann ich mit dem Label gut leben“, sagte Becker. „Man muss nicht jede Woche mit Olaf Scholz telefonieren.“

Aus Holger Beckers Bundestagsalltag: In anderthalb Jahren hat er 18 Bundestagsreden gehalten. Während er innerhalb der 22 Parlamentswochen selten vor 22 Uhr den Tag beschließen kann, versucht er während er Wahlkreis-Wochen in der Heimat, nicht mehr als zwei Abendtermine pro Woche zu vereinbaren. „Freier Abgeordneter“ – das betreffe auch das Maß des Urlaubs. In diesem Jahr habe er sich drei Tage zu Ostern gegönnt. Nach Beckers Einschätzung „ist der Job nicht familienfreundlich“. Gute Fügung: Seine drei Kinder sind bereits 18, 19 und 21 Jahre alt. AfD-Kollegen machten „in Sachdebatten selten den Mund auf“. Sie würden „in praktischen Sachen nicht viel beizutragen haben“. Becker ist Vize-Präsident der Deutsch-Taiwanischen Gesellschaft und hat unter anderem schon Taiwans Deutschland-Repräsentanten im Wahlkreis begrüßt. Per Eisenbahn benötigt Becker von Berlin Hauptbahnhof bis Jena drei Stunden.