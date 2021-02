Von Slowenien nach Jena: Am Donnerstag gegen 1 Uhr erreichte der Schwerlasttransport das Kraftwerk in Winzerla. 40 Meter lang und 180 Tonnen schwer ist der Transformator, der für die fünf großen Erdgasmotoren mit einer Leistung von jeweils 12 Megawatt benötigt wird.

Nur nachts fahren, nur langsam fahren: Die Transformatoren von Kolektor Etra aus Ljubljana in Slowenien sind ziemliche Kaventsmänner. Die Teag hat einen für ihr Kraftwerk in Winzerla bestellt. Gegen 1 Uhr erreichte der Schwerlasttransport am Donnerstag sein Ziel ohne Komplikationen.