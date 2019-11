Jena. Nun also doch: Für zwei Jahre soll in der Karl-Liebknecht-Straße Tempo 30 gelten. Die Stadtverwaltung startet am 1. Januar 2020 eine Testphase.

Verkehrspolitik Ein Monster wird gezähmt: Tempo 30 in der „Karlie“ in Jena

Dass die „Karlie“ ein kleines Monster ist, steht für viele Menschen fest: So hat sich bereits im Frühjahr eine Bürgerinitiative gebildet, die die sich für Tempo 30 auf der Straße einsetzt. Als „Erforschung des Unfallgeschehens“ deklariert die Stadt jene Testphase, die am 1. Januar beginnen und nach zwei Jahren ausgewertet werden soll. „Dass wir das anordnen, hat natürlich etwas mit der Zahl der Unfälle zu tun“, sagt Bürgermeister Christian Gerlitz (SPD). Mit insgesamt 124 Unfällen in den Jahren 2016 bis 2018 zähle die Karl-Liebknecht-Straße zu den Hauptstraßen mit den meisten Unfällen: Mit 160 beziehungsweise 132 Unfällen in den drei Jahren habe es lediglich in der Erlanger Allee und der Rudolstädter Straße häufiger gekracht. Einzeln betrachtet, waren die Unfälle hauptsächlich: