Ein neuer Magnet für junge Entdecker in Jena

Jena. Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt eröffnet in Jena ein Schüler-Labor. Künstliche Intelligenz, 3D-Druck, Virtual Reality und Mars Rover: Es bietet eine Vielzahl an Zukunftsthemen

Vom kleinen Wolfgang, der nicht wusste, dass er später einmal Minister werden würde und seinem musikalischen Vater eine Notenschreibmaschine bauen wollte, bis hin zum Licht jenseits des sichtbaren Spektrums: Die Eröffnung des DLR_School_Lab Jena war jenseits erwartbarer Reden auch eine unterhaltsame Wissenschaftsshow.

Mit einer bunten Mischung aus Wissenschaftsshow und erwartbaren Reden ist das neue DLR_School_Lab Jena eröffnet worden. Dem Festakt im Volkshaus schloss sich eine Besichtigung der Räume an, die am Leutragraben 2-4 zu finden sind. Foto: Thorsten Büker

Alle Reden waren gehalten, alle Experimente gemacht, als der Tross vom Volkshaus zum Leutragraben 2-4 zog, wo das Schülerlabor in der vierten Etage auf 140 Quadratmetern seinen Sitz hat. Künstliche Intelligenz, 3D-Druck, Virtual Reality und Mars Rover: Es bietet eine Vielzahl an Zukunftsthemen an, zu denen Schülerinnen und Schüler aus der Region experimentieren können. Inhaltlich orientiert sich das Labor vor allem an der Forschungstätigkeit des Jenaer DLR-Instituts für Datenwissenschaften; (DLR, das ist das Forschungszentrum der Bundesrepublik Deutschland für Luft- und Raumfahrt.)

Die Angebote vor Ort werden durch eine Reihe von interaktiven Onlineformaten ergänzt – zum Beispiel zu den Themen Satellitentechnik und Datensicherheit. Doch auch wie man sein Smartphone in ein Mikroskop verwandeln kann, und was das mit der Erforschung von Meteoriten zu tun hat, lernen Schülerinnen und Schüler hier im Tele-Modus.

Geleitet wird die DLR-Einrichtung von Carolin Altmann (33), einer promovierten Psychologin, die aus Jena stammt und in Göschwitz aufwuchs. Sie betonte, ein Arbeiterkind gewesen zu sein und kostenfreie Bildungsangebote schätzen gelernt zu haben. Schon deshalb liege ihr die Förderung von Kindern und Jugendlichen aus nicht-akademisch geprägten Familien am Herzen.

Schülerinnen und Schüler des Ernst-Abbe-Gymnasiums begleiteten die Feier: Sie mussten nicht nur das rote Band halten, das die Honoratioren mit silbernen Scheren zerschnitten. Lilly und Benjamin standen dem Lehrer Matthias Ring in einem Quiz gegenüber, wobei es zu erraten galt, welcher Mensch auf einem Bilderpaar ein echtes Leben hat – oder doch nur von einer Künstlichen Intelligenz erschaffen wurde.

Den Forschern geht es um den wissenschaftlichen Nachwuchs

15 Schülerlabore unterhält die DLR deutschlandweit, neben Neustrelitz und Dresden ist Jena der dritte Standort in den neuen Ländern. Pro Jahr werden sie von rund 40.000 Schülerinnen und Schülern besucht. Das erste DLR_School_Lab wurde schon im Jahr 2000 in Göttingen eröffnet. Auf etwa 500.000 Euro bezifferte Carolin Altmann die Ausstattungskosten.

Ziel sei es, Mädchen und Jungen Einblicke in die Welt der Forschung zu geben und das Verständnis für die Wissenschaft zu fördern, sagt Karsten Lemmer, Mitglied des DLR-Vorstands und verantwortlich für Innovation, Transfer und wissenschaftliche Infrastrukturen. Die Labore seien ein Flaggschiff, wenn es darum gehe, Nachwuchs zu finden. „Ein Investment in künftige Wissenschaftler ist das beste Investment“, sagt Lemmer.

Es gehe um das, „was wir zwischen den Ohren haben“, sagt Wissenschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD) und ergänzt, dass man in Thüringen eben nicht auf Öl gestoßen sei. „Junge Menschen frühzeitig an Wissenschaft und Technik heranzuführen, in ihnen Technikbegeisterung und Entdeckerfreude zu wecken, ist deshalb eine Frage der Zukunftsfähigkeit unseres Landes.“ Das Land stellt für das Institut für Datenwissenschaften eine jährliche institutionelle Förderung von 1,2 Millionen Euro bereit und hat zugesagt, die Errichtung eines Forschungsneubaus für das Institut finanziell zu unterstützen. Der Schwerpunkt des Instituts liegt darin, Lösungen für die Herausforderungen der Digitalisierungsära zu finden. Die Forschung konzentriert sich dabei auf Fragen der Datenbeschaffung, des Datenmanagements und der Datenanalyse.

Und Klein-Wolfgang? Tiefensees Vater war ein Musiker und Dirigent. Und weil er in den Augen des Sohnes umständlich Noten mit Feder und Tinte auf Papier gebracht habe, wollte er aus Schreibmaschinen eine Notenschreibmaschine basteln. Das schlug fehl. Aber Versuch und Irrtum gehören auch zur Wissenschaft.

Lehrkräfte können über schoollab_jena@dlr.de Buchungsanfragen stellen. Derzeit werden Programme für die Unter-, Mittel- und Oberstufe angeboten. Weitere Informationen: www.dlr.de/schoollab