Ein Ostergruß in Hummelshain

Hummelshain. Vereinsmitglieder gestalten erstmals einen Osterbrunnen.

Zum ersten Mal ist in Hummelshain ein Osterbrunnen auf dem Dorfplatz geschmückt worden. Der Verein „Natur und Kultur Hummelshain“ band für den Kranz Nadelzweige zusammen und hängte bunte Eier auf. Da derzeit coronabedingt keine Veranstaltungen möglich sind, wollten die Mitglieder zumindest so einen schönen Blickfang in der schwierigen Zeit schaffen.