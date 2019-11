Ein Puppentheater-Festival für Jena

Einfache Antwort auf die Frage, weshalb gerade Jena am kommenden Wochenende mit einem Puppentheater-Festival beehrt wird: „Weil es keines bisher in Jena gibt“, sagt Kristine Stahl. Mitrechnen lasse sich eine gewisse Nähe der Initiatoren zu Jena. Während sie selbst in Naumburg wohnt und von dort aus die Theater-Welt durchmisst, hat zum Beispiel ihr Mitstreiter Martin Vogel in Jena seinen Lebensmittelpunkt. „Und Jena hat viele junge Familien“, sagt Kristine Stahl, die seit 30 Jahren Puppenspiel betreibt. Sie erinnert sich an zurückliegende Auftritte im Kulturtempel Volksbad und im Angergymnasium. „Das war beide Male richtig voll.“

Die Idee für das aktuelle Festival wurde schließlich 2018 während der Feier eines Geburtstages von Wolfram Stock geboren. Der Jenaer Landschaftsarchitekt ist mit Martin Vogel verheiratet, dessen enger Kollegen-Kreis zur Feier-Gemeinde gehörte. Dass Stock – auch bekannt wegen seines Engagements im Jenaer Kunstverein – somit ein Gefühl für Puppentheater entwickelt hat, lässt sich gut nachvollziehen. Und so fungiert Stock am kommenden Wochenende als Schirmherr des Festivals. Spielorte sind für die Kinder-Stücke das Landschaftsarchitekten-Büro in der Geschwister-Scholl-Straße 2 und für die Erwachsenen-Stücke das Tanzhaus am Camsdorfer Ufer (Eingang über Burgweg 17). Wolfram Stock sieht das kleine Festival als Testballon, wie er sagt. Komme das Angebot an, lasse sich über ein monatlich festes Wochenende für Aufführungen nachdenken, sagt Stock. „Ich denke, es gibt einen Markt und Leute, die die Qualität schätzen.“ Top ausgebildete Puppenspieler sind dabei Stichwort Qualität. Dafür stehen in der Branche die Namen Kristine Stahl, Martin Vogel, Anna Fülle, Annika Pilstl, Dorothea Caris oder etwa Ronald Mernitz, die die Puppen am Wochenende in Jena tanzen lassen. Jene Künstler eint zum Beispiel die sehr gute Ausbildung in der Puppensparte der Schauspiel-Hochschule „Ernst Busch“ in Berlin, womit sich ein weiterer Bogen nach Jena schlagen ließe: Das nach 1990 neu etablierte Theaterhaus-Ensemble mit seinem planmäßig alle paar Jahre ausgewechselten Team lebte lange von den Absolventen der Ernst-Busch-Hochschule, darunter immer wieder Puppenspieler, die später sehr populär wurden, etwa Reinald Grebe als Sänger oder René Marik als Puppenspieler. Kristine Stahl beschreibt die beiden deutschen Quellen für Puppenspieler mit Hochschulabschluss als recht unterschiedlich: In Berlin stehe mehr das Theatrale im Mittelpunkt, in Stuttgart mehr das Bildnerische. Sie selbst lebe derzeit vorrangig von der Regie. Gerade wurde die Premiere von Kristine Stahls „Frau Holle“ in Rudolstadt gefeiert. Nach den Aufführungen gibt es Livemusik Wichtig sei nach den Festival-Aufführungen das Zusammensein bei Livemusik von Jenaer Bands, sagt Wolfram Stock „Wir wollen danach ins Gespräch kommen; das soll ein bisschen einen Rahmen haben.“ Dann kann er zum Beispiel sein Fasziniertsein vertiefen. „Wenn die Puppe mit dem Holzfinger einen Menschen berührt – das ist der Hammer.“ Dann dringe die Puppe auf die menschliche Ebene vor. Die Termine: Freitag, 15. November, 10 Uhr, Landschaftsarchitektenbüro Geschwister-Scholl-Straße 2, „Der gestiefelte Kater“; 17 Uhr „Händel und Gretel“; 20 Uhr im Tanzhaus, Burgweg 17, „Ein Sommernachtstraum“; Sonnabend, 16. November, 14.30 Uhr, Tanzhaus, „Einer“ (nach dem Buch von Christine Nöstlinger; Theater für alle ab 4 Jahre); 20 Uhr „Rotkäppchen – ungeschminkt“; Landschaftsarchitektur-Büro, 17 Uhr, „Ferdinand der Stier“; Sonntag, 17. November, 11 Uhr, Tanzhaus, „Hase und Igel“; 14.30 Uhr, „Guten Tag, kleines Schweinchen“, 17 Uhr, Landschaftsarchitektenbüro, „Frau Meier, die Amsel“. Mehr Infos und Bilder unter www.jenapuppets.de; Kartenreservierung: 0157/55 37 27 98