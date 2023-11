„Ein Schlag ins Gesicht“ für die Pinocchio-Eltern in Jena

Jena. Vor der Sondersitzung des Jugendhilfeausschusses hatte die Gewerkschaft Verdi zur Protestkundgebung aufgerufen. Etwa 200 Menschen demonstrierten gegen die drohende Schließung der Kindertagesstätte Pinocchio.

Nein, für die Presse standen viele Erzieherinnen und Erzieher des Kindergartens „Pinocchio“ nicht mit Namen und Gesicht für ein Gespräch bereit – schließlich gilt der Protest dem eigenen Arbeitgeber. Etwa 200 Menschen waren am Donnerstagabend am Lutherplatz 3 zusammengekommen, um gegen die Erwägungen der Stadt zu protestieren, den Betrieb des kommunalen Kindergartens „Pinocchio“ in Jena-Ost bis zum Jahr 2027 einzustellen. Die Gewerkschaft Verdi hatte die Protestkundgebung vor der Sonderausschusssitzung des Jugendhilfeausschusses angemeldet.

Die Nachricht über die mögliche Schließung ihres Kindergartens hatte die Erzieherinnen und Erzieher, sowie die Eltern in der vergangenen Woche völlig überraschend getroffen und unter Schock gesetzt. Auch die Mitglieder des Jugendhilfeausschusses fühlen sich von dem Vorgehen der Stadtverwaltung übergangen. Diese hatte in einer Belegschaftsversammlung am 13. November, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über die mögliche Schließung informiert und auch Elternbriefe verteilen lassen.

3131 Unterschriften innerhalb einer Woche gesammelt

Innerhalb von einer Woche haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Einrichtung nun im Stadtgebiet 3131 Unterschriften gegen die Schließung von „Pinocchio“ gesammelt. Eine viele Meter lange Papierrolle mit den Unterschriften präsentierten die Protest-Teilnehmer am Donnerstagabend. Eine Erzieherin der Kita erklärte: „Wenn 500 Kindergartenplätze in der Stadt abgebaut werden müssen, dann würde es allen Einrichtungen helfen die Kapazitäten herabzusetzen, anstatt ganze Einrichtungen zu schließen.“ Als sie vor mehr als zehn Jahren im Kindergarten „Pinocchio“ angefangen habe zu arbeiten, habe man rund 90 Plätze angeboten. Sukzessive seien die Kapazitäten heraufgesetzt worden. „Warum kann man sie jetzt nicht wieder senken?“

Etwa 200 Menschen, darunter viele Eltern mit ihren Kindern, hatten sich am Donnerstagabend zur Protestkundgebung vor der Sondersitzung des Jugendhilfeausschusses zusammengefunden. Foto: Jördis Bachmann

„Für uns war das ein Schlag ins Gesicht“, sagt eine Mutter, die von den Erwägungen der Stadt über den Elternbrief erfahren hatte. „Ich finde auch die Art der Kommunikation merkwürdig. Der Brief hat so viel Verunsicherung bei den Eltern ausgelöst und dann wurde man damit allein gelassen. Vielleicht war diese Verunsicherung ja gewollt!?“ Ihr Sohn werde noch zweieinhalb Jahre in den Kindergarten gehen. Er könnte eventuell bis zu seiner Einschulung 2026 in der Kita „Pinocchio“ bleiben. „Wenn ich mir aber vorstelle, dass der Kindergarten dann langsam abgebaut und leergezogen wird, stelle ich mir das nicht schön für ihn vor.“

Eltern stehen zu ihrem Kindergarten „Pinocchio“

Im Jahr 2019 sei es gar nicht so leicht gewesen, einen Kindergartenplatz zu finden, erklärt eine weitere Mutter. Sie sei damals froh gewesen, ihr Kind in die Einrichtung in Jena-Ost geben zu können. Heute geht ihr zweites Kind ebenfalls in die Einrichtung. „Ich finde es gut, dass es bei ,Pinocchio’ geschlossene Gruppen gibt, das findet man gar nicht mehr so oft“, sagt sie. Außerdem sei die Fluktuation unter den Erzieherinnen nicht so hoch, wie in manch anderen Einrichtungen. Man hoffe nun einfach, dass es für die Einrichtung weitergehe.

Der Tenor der Protestkundgebung war deutlich: „Lasst die Kitas wie sie sind“, sagte Verdi-Gewerkschaftssekretärin, Katja Barthold. Die beste Option für Jena sei es, die Qualität der Betreuung zu verbessern, indem man Kapazitäten senke und Personalstärken halte. Die Stadt dürfe nicht nur in Gebäude investieren, sondern müsse in Menschen und vor allem in Kinder investieren, sagte Barthold. Die Kindergärten der Stadt befänden sich in einem „Teufelskreis aus unzureichendem Personalschlüssel“, der bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu erhöhtem Krankenstand führe. Verdi forderte daher die Stadt auf, trotz sinkender Kinderzahlen in die Kindergärten zu investieren.

Fotos: Protestkundgebung gegen Schließung der Kita Pinocchio in Jena Fotos: Protestkundgebung gegen Schließung der Kita Pinocchio in Jena Etwa 200 Menschen, darunter viele Eltern mit ihren Kindern, hatten sich am Donnerstagabend zur Protestkundgebung vor der Sondersitzung des Jugendhilfeausschusses zusammengefunden. Sie protestierten gegen die Erwägungen der Stadt, die kommunale Kita "Pinocchio" in Jena-Ost zu schließen. Die Gewerkschaft Verdi hatte zur Kundgebung aufgerufen. Für die Kindergartenkinder waren kleine Warnwesten mit der Aufschrift "Kita Pinocchio" angefertigt worden. Foto: Jördis Bachmann

Draußen Protest – drinnen Sondersitzung

„Jetzt haben wir genau das, was wir eigentlich vermeiden wollten“, sagte Stadträtin Katharina König-Preuss (Die Linke), die ans Mikrofon trat und für den Jenaer Jugendhilfeausschuss zu sprechen. Es dürfe nicht sein, dass allein die Träger darüber entscheiden, welche Einrichtung geschlossen werde. Im schlimmsten Fall, habe man dann in einem Stadtteil gar keine Betreuungseinrichtung mehr. Der Jugendhilfeausschuss müsse zunächst seinen Beschluss fassen. Verdi forderte in diesem Zusammenhang von der Stadt die demokratischen Prozesse einzuhalten und die Gespräche über die Notlagen der Erzieherinnen und Erzieher ernst zu nehmen.

Die Ausschussvorsitzende Ines Morgenstern (Die Grünen) erklärte, dass man sich im Unterausschuss seit September mit den Steckbriefen der insgesamt 72 Jenaer Kinderbetreuungseinrichtungen beschäftige. Auf deren Basis sollten Möglichkeiten ausgelotet werden, um Platzkapazitäten einzusparen. Mit der Verringerung von Platzkapazitäten in den einzelnen Einrichtungen, das müsse man jedoch auch sagen, könne man letztlich nicht 500 Plätze einsparen – wie es vorgesehen ist.

Während draußen der Protest fortgesetzt wurde, begann im Verwaltungsgebäude die kurzfristig anberaumte Sonderausschusssitzung. Sozialdezernent Eberhard Hertzsch musste hier das Vorgehen der Stadt erklären.