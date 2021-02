Ein Schneegebirge wächst am Jenzigweg

Für das Weiß in Unmassen haben KIJ und KSJ eine Lagerstätte gefunden. Verklappen in die Saale ist verboten

Jena Und wohin mit den Schneemassen? Joachim Weinsheimer, Bereichsleiter beim Kommunalservice KSJ, hat eine Antwort: Gemeinsam mit dem kommunalen Immobilieneigenbetrieb KIJ sei jetzt eine Fläche nahe der Gemeinschaftsschule Wenigenjena am Jenzigweg festgelegt worden. „Ab Mittwoch können wir dort Schnee abladen“, sagte Weinsheimer. „An wichtigen Straßen wie Magdelstieg und Tatzendpromenade ist es jetzt so eng, dass wir nicht wissen, wohin mit dem Schnee.“ Wichtig ist Weinsheimer deshalb die Bitte an Grundstückseigentümer, derzeit besser keinen Schnee von privaten Flächen auf öffentliche Straßen zu schieben. Nein, es sei keine Alternative für den KSJ, Schneemassen in der Saale zu verklappen. Das verbiete die Untere Wasserbehörde, und das habe mit dem enthaltenen Streusalz zu tun.