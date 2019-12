Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Ein Schutzengel für Schwangere und junge Mütter

Eine schöne Tradition: Wie jedes Jahr besucht der Direktor der Klinik für Geburtsmedizin am Universitätsklinikum Jena, Ekkehard Schleußner, an Heiligabend im Rahmen seiner traditionellen Weihnachtsvisite alle Frauen, die die Feiertage in der Klinik verbringen müssen. Als Erinnerung an das Weihnachten in der Klinik bekommen die Schwangeren und jungen Mütter von ihm einen Engel aus Bienenwachs vom Jenaer Weihnachtsmarkt. Dieser Schutzengel soll sie und ihre Kinder begleiten und auf ihrem Weg in und durch das Leben behüten. „Damit führe ich eine jahrzehntelange Tradition weiter, die von meinen Vorgängern bereits in den 1940er Jahren begründet wurde“ sagt Schleußner. „Und so hängen sicher heute an vielen hundert Weihnachtsbäumen kleine ‚Kreißsaalengel‘.“