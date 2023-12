Ein Tamtam um die Lichtbahn

Jena Über ein Feuerwerk der Freude, das hoffentlich nicht so schnell verpufft.

Die Schiene dominierte am Wochenende die Nachrichten in Jena. Am Samstag bejubelten Stadtwerke und Stadt mit ministerialem Gast die Jungfernfahrt der neuen Straßenbahn. Am Sonntag flitzten Politiker und Interessenvertreter frühzeitig vom Frühstückstisch weg, um in den ersten IC 61 auf der Saalbahn einzusteigen.

War gerade der samstägliche Termin ein bisschen zu viel Tamtam? In den sozialen Netzwerken tendiert so mancher dazu zu schreiben: „Ist doch nur eine Straßenbahn“. Und tatsächlich muss auch die Reporterin schlucken, als sie die „pompöse“ Präsentation mit Feuerwerk und tragender Musik erlebte. Und dann noch das süße Pendant, eine Lichtbahn-Torte, die Ministerin und Bürgermeister anschnitten. Eine Hochzeitstorte hätte nicht schöner aussehen können.

Für die Projektbeteiligten waren es anstrengende Wochen, gar Monate, um die Bahn auf die Schiene zu bekommen, hieß es von allen Seiten. Sie haben hoffentlich ein großes Stück vom Kuchen abbekommen. Und für die Jenaer ist zu wünschen, dass es zügig mit der Fahrerausbildung und Zulassung der weiteren Bahnen vorangeht. Damit das Feuerwerk der Freude nicht allzu schnell verpufft.