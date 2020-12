Ein weiser König trägt Maske in Jena

Ein König aus dem Morgenland ist am in Jena angekommen. Er hat Geschenke für das Christkind von der Weihnachtskrippe am Johannisplatz dabei. Holzbildhauer Tim Weigelt und die Gastronomen Johannes Haschke und Michael Klemm von der Innenstadtinitiative haben den Fremden begrüßt.

Jena. Die Weihnachtskrippe am Johannisplatz in Jena wächst Jahr für Jahr. Diesmal hat Künstler Tim Weigelt einen der weisen Könige erschaffen.

Ein König aus dem Morgenland ist in Jena angekommen. Er hat Geschenke für das Christkind in der Weihnachtskrippe am Johannisplatz dabei. „Doch Corona verbietet ihm, seine Geschenke zu überbringen, obwohl er die vorgeschriebene Maske trägt. Der weise Mann will Maria und das Kind nicht gefährden, hält deshalb Abstand und hat erst einmal auf einer Bank in der Nähe der Krippe Platz genommen.“ So die Version der Geschichte von Tim Weigelt. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog