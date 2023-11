Einbrecher im Pizza-Lieferdienst - Voller Wut Außenspiegel beschädigt - Fahrrad gefunden

Die Polizei in Jena hat unter anderem den Einbruch in einen Pizza-Lieferservice aufgenommen (Symbolfoto).

Jena. Unbekannte sind in die Räume eines Pizza-Lieferdienstes eingebrochen. Das sind die Meldungen der Polizei aus Jena.

Unbekannte sind in einen Pizza-Lieferdienst in der Karl-Marx-Allee in Jena eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, passierte der Einbruch im Zeitraum von Dienstagabend bis Mittwochvormittag.

Die Diebe hebelten die Haupteingangstür auf. Aus einer Schublade nahmen sie Bargeld im Höhe von 850 Euro mit. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme wurden Spuren gesichert. Hinweise zum Sachverhalt oder dem unbekannten Täter nimmt die Polizei Jena unter 03641 810 oder per Mail an id.lpi.jena@polizei.thueringen.de mit Angabe des Aktenzeichens 0292014/2023 entgegen.

Auto auf Parkplatz beschädigt und abgehauen

Am späten Mittwochnachmittag kehrte ein Mann von seinem Einkauf in einem Jenaer Supermarkt zurück, als er an seinem geparkten SUV Beschädigungen feststellte. Der potenzielle Unfallverursacher war nach Angaben der Polizei jedoch nicht mehr anzutreffen.

Das Kennzeichen sowie weitere Informationen zum Fahrzeug, das gegen den SUV gefahren war, liegen nicht vor. Hinweise zum Sachverhalt oder dem unbekannten Täter nimmt die Polizei Jena deshalb unter 03641 810 oder per Mail an id.lpi.jena@polizei.thueringen.de mit Angabe des Aktenzeichens 0292147/2023 entgegen.

Zu viel Besuch

Zu erhöhter Lautstärke kam es am frühen Mittwochabend in der Wöllnitzer Straße in Jena. Ein junger Mann meldete der Polizei, mehrere Männer würden vor seiner Haustür stehen. Die Männer wollten ihn schlagen, sagte er.

Wie sich herausstellte, handelte es sich bei der Männer-Runde um Freunde der Mitbewohnerin des Mannes. Diese wollten der jungen Frau in der WG lediglich einen Besuch abstatten, womit der Anrufer jedoch nicht einverstanden war. Die eingesetzten Polizisten konnten die Situation nach Angaben der Polizei kommunikativ klären.

Voller Wut Autospiegel zerstört

Das Auto eines 34-Jährigen, das im Philosophenweg abgestellt war, ist von einem Unbekannten beschädigt worden. Wie die Polizei mitteilt, war der Mann zu Besuch bei einem Freund im Klinikum. Als er wiederkam, waren die Außenspiegel seines Skoda beschädigt. Zudem wies das Fahrzeug mehrere Eindellungen auf.

Wie sich herausstellte, hatte am Nachmittag eine Person wutentbrannt das Gelände des Klinikums verlassen. Ob diese für die Beschädigungen verantwortlich ist, wird derzeit noch geprüft. An dem Pkw ist Sachschaden in derzeit unbekannter Höhe entstanden.

Leichtverletzt wegen missachtetem Stoppschild

Am Mittwoch ereignete sich zur Mittagszeit ein Unfall in Serba im Bereich der Kreuzung von Hermsdorfer und Eisenberger Straße. Dabei missachtete ein 38-jähriger Fahrer das Stoppschild, wodurch es zum Zusammenstoß mit einem vorfahrtsberechtigten Pkw kam. Dabei wurde die 32-jährige Beifahrerin des vorfahrtsberechtigten Fahrzeugführers leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Eigentümer eines Fahrrads gesucht

In der Nacht des 07.11.2023 wurde ein Fahrrad in der Merseburger Straße im Rahmen einer polizeilichen Maßnahme bei einem potenziell unberechtigtem Eigentümer sichergestellt. Nun wird der Eigentümer des Fahrrads gesucht. Es handelt sich bei dem Modell um ein grünlich-schimmerndes Herrenfahrrad der Marke TREK. Wer das Fahrrad erkennt oder sachdienliche Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei Jena unter 03641 810 oder per Mail an ed.id.lpi.jena@polizei.thueringen.de mit Nennung des Aktenzeichens 0290071/2023. Damit das Fahrrad herausgegeben werden kann, sollte der Eigentümer einen Eigentumsnachweis wie Rechnung oder Kaufvertrag bei der Polizei vorlegen können.

Der Eigentümer des Herrenfahrrades der Marke TREK wird gesucht. Foto: Polizei

