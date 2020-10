Einbrecher randaliert in Haus - Diebe erbeuten wertvolle Technik von Baustelle in Jena

Einbrecher randaliert in Haus

In der Nacht von Samstag (03.10.2020) zum Sonntag (04.10.2020) verschaffte sich laut Polizei ein unbekannter Täter Zutritt zu einem Wohnhaus Am Steiger in Jena. In der weiteren Folge riss dieser einen Feuerlöscher aus der Wandhalterung im Hausflur und entleerte diesen komplett im Hinterhof des Gebäudes. Weiterhin entwendete der Täter ein im Hof angebrachtes Schild gewaltsam, ein zweites beschädigte er. Es entstand ein Sachschaden von etwa 100,- Euro.

Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Jena unter 03641-810 entgegen.

Diebe erbeuten Technik von Baustelle

Erneut kam es zu einer Diebstahlshandlung von einer Baustelle in der Wiesenstraße. Die Täter betraten widerrechtlich das umzäunte Gelände und brachen einen Baucontainer auf. Aus diesem entwendeten sie ein Baustellenradio sowie drei Walkie Talkie samt Ladestation. Der Gesamtwert der Beute wurde mit 1150,- Euro beziffert, so die Polizei. Im Rahmen eines Folgeeinsatzes wegen Ruhestörung konnte das Diebesgut bei einem 30-jährigen sowie einem 38-jährigen Jenaer festgestellt werden. Gegen beide Tatverdächtigen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

